  • Győzelmi kényszerben, de nem megoldhatatlan feladat előtt a Ferencváros
Győri Audi ETO KCFerencvárosDVSC-Schaeffler

Győzelmi kényszerben, de nem megoldhatatlan feladat előtt a Ferencváros

Szombaton két, vasárnap egy magyar érdekeltségű találkozót rendeznek a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Ezen a hétvégén egyedül az FTC-Rail Cargo Hungaria szerepelhet hazai pályán, Érden, ahol szinte kötelező a győzelem az egyelőre pont nélkül álló együttesnek.

Hatos Szabolcs
2025. 09. 27. 14:40
A Ferencváros játékosa, Emily Vogel szombat délután léphet pályára legközelebb a BL-ben. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Minden adott a javításhoz. Az FTC női kézilabdacsapata nem kezdte jól a BL-szezont, a B csoportban egyelőre pont nélkül áll, miután a nyitányon vendéglátóként 34-32-re kikapott az Odense csapatától, majd a 2. fordulóban 31-28-as vereséget szenvedett Bukarestben, a CSM Bucuresti vendégeként. Szombaton a szintén nullapontos norvég gárda, a Ludwigsburg kizárása után indulási jogot kapott Sola látogat Érdre (16.00, tv: Sport1), ahol a Ferencváros a hazai Bajnokok Ligája-meccseit játssza. Ideálisabb ellenfelet és körülményeket nehéz elképzelni magyar szempontból.

Érd, 2025. szeptember 6. A Ferencváros csapata megköszöni a szurkolást a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 1. fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria - Odense Handbold mérkőzés végén az Érd Arénában 2025. szeptember 6-án. A Ferencváros 34-32-re kikapott a dán csapattól. MTI/Hegedüs Róbert
A Ferencváros hazai közönség előtt szerezheti meg idei első BL-pontjait (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Bajnoki győzelemmel hangolt a Ferencváros

A Fradi egyébként a szeptember 14-i, bukaresti mérkőzés óta csupán egy bajnokit játszott, a Vác szerdai, 36-25-ös legyőzésével hangolt a BL-folytatásra. 

A Sola legyőzése azért is volna kulcsfontosságú, mert a szombati találkozóval kezdve egy olyan négymeccses széria vár a zöld-fehérekre, amelynek csúcspontja a Győri Audi ETO KC elleni hazai bajnoki rangadó lesz október 11-én. Bár még csak a szezon korai szakaszában járunk, az elmúlt évek gyakorlata alapján az az összecsapás döntő befolyással lesz majd a bajnokság végeredményére is.

Érd, 2025. szeptember 6. Jesper Jensen, a Ferencváros vezetőedzője a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 1. fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria - Odense Handbold mérkőzésen az Érd Arénában 2025. szeptember 6-án. MTI/Hegedüs Róbert
Az FTC vezetőedzője, Jesper Jensen fontos feladatok előtt áll csapatával (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

A tavalyi pontvesztés intő jel lehet

A győriek szintén a szombati játéknapon lépnek pályára a Bajnokok Ligájában, méghozzá a montenegrói Buducsnoszt vendégeként (18.00, tv: Sport1). Az A csoportban szereplő címvédő eddig mindkét meccsét megnyerte, a Dortmund vendégeként 43 gólt dobva, legutóbb, Győrben, az Esbjerg ellen pedig nagyot küzdve, 31-30-ra. Ezzel szemben a montenegróiak két vereséggel indultak.

Persze ennek ellenére sem szabad egy legyintéssel elintézni a Győr podgoricai vendégjátékát, már csak azért sem, mert az előző évadban, tavaly októberben a Buducsnoszt pályaválasztóként döntetlent ért el az ETO ellen. Jól emlékszik erre a győriek trénere, Per Johansson is, aki revansot venne, és ezúttal megszerezné csapatával a két pontot. Érdekesség, hogy a hazai kispadon váltás történt, Bojana Popovics helyett már Zoran Abramovic irányít majd a Győr ellen.

A győriek két siker után léphetnek pályára Montenegróban
A győriek két siker után léphetnek pályára Montenegróban (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Vasárnapra egy magyar érdekeltségű találkozó marad, Szikora Melinda német klubja, a Borussia Dortmund fogadja a szabadkártyásként indulási jogot kapott DVSC-Schaefflert (14.00, tv: Sport1). A debreceniek éppen a Buducsnoszt idegenbeli legyőzésével tértek vissza a BL-be szeptember 7-én, legutóbb, 13-án viszont Debrecenben szenvedtek vereséget a román Gloria Bistritától, így egyelőre két pontjuk van az A csoportban. A Dortmund két vereséggel kezdett.

A DVSC fontos győzelemmel hangolt a BL-re, szerdán 32-29-re nyert az elmúlt idényben bronzérmes Mol Esztergom otthonában a női kézilabda NB I rangadóján. Ez a siker azontúl, hogy lökést adhat a továbbiakra, a bronzéremért zajló versenyben is sokat számít debreceni szempontból.

