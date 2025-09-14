A végén jött a feketeleves Bukarestben, továbbra sincs pontja a Fradinak a BL-ben

Hazai vereség után idegenben folytatta szezonbeli BL-szereplését a magyar bajnoki ezüstérmes. Az FTC női kézilabdacsapata az európai kupasorozat nyitányán kétgólos vereséget szenvedett az Odensétől, a bukaresti találkozóra pedig egy bajnokival, a Kisvárda szerdai legyőzésével hangolt.

Az új szezontól kinevezett Jesper Jensen, az FTC vezetőedzője első BL-pontjaira hajtott csapatával (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A félidő második felében elhúzott az FTC

Nem volt könnyű dolga a Ferencvárosnak, az ugyanis előzetesen tudható volt, hogy a csoportkör egyik legnehezebb mérkőzése következik Bukarestben. Ez annak ellenére is igaz volt, hogy a Fradi legutóbbi ottjártakor, tavaly novemberben győzni tudott a román fővárosban.

A vasárnapi összecsapás gyors gólváltással kezdődött. Mette Tranborg találatára még válaszoltak a bukarestiek, a 2. perc végén azonban újra a vendégek kerültek előnybe Darja Dmitrijeva révén. Később, 3-2-es FTC-vezetésnél Laura Glauser kivédte a románok hetesét, mégsem lett kettő közte, mert a hazai kapuvédő is hárítani tudott a következő támadás végén.

A folytatásban is sorra potyogtak a gólok, a forgatókönyv pedig egy ideig változatlan volt: előnyt szerzett a vendégcsapat, majd egyenlített a vendéglátó. A sorminta a 9. percben szakad meg, akkor Orlane Kanor nem talált kaput, ám az ellentámadásból a bukarestiek sem találtak be. Kanor a következő lehetőségét is kihagyta, de a románok is a magukét, ezt követően pedig Klujber Katrin betalált. Kétgólos differencia először a 18. minutumban alakult ki a felek között, amikor egy időkérés után Klujber 11-9-re módosította az állást.

A 22. percben akár háromra is nőhetett volna az előny, de Klujber hetest hibázott. Ami késett, nem múlott, a 24. percben már 12-9-re, hamarosan pedig 14-10-re vezetett az FTC-Rail Cargo Hungaria. Az első játékrész lefújásakor 14-12-es előnyben volt a magyar együttes, amely 30 perc alapján egyértelműen jobb volt ellenfelénél, és akár többel is elhúzhatott volna.

Tartotta a lépést, majd a végén fordított a házigazda

A térfélcserét követően Tranborg talált be először, ám védéssel és két góllal reagáltak a románok, így a 33. percben már csak 15-14-re vezetett az FTC.