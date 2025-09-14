FTCBajnokok LigájaCSM BukarestFTC-Rail Cargo Hungaria

A végén jött a feketeleves Bukarestben, továbbra sincs pontja a Fradinak a BL-ben

A csoportkör második fordulójával folytatódott a női kézilabda Bajnokok Ligája. Az FTC Bukarestben vendégszerepelt vasárnap, a félidőben még két góllal vezetett is, a román ellenfél, a CSM Bukarest azonban a hajrában fordítani tudott, és 31-28-ra nyert.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 17:33
Az FTC továbbra is az első pontjaira hajt a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Hazai vereség után idegenben folytatta szezonbeli BL-szereplését a magyar bajnoki ezüstérmes. Az FTC női kézilabdacsapata az európai kupasorozat nyitányán kétgólos vereséget szenvedett az Odensétől, a bukaresti találkozóra pedig egy bajnokival, a Kisvárda szerdai legyőzésével hangolt.

Az új szezontól kinevezett Jesper Jensen, az FTC vezetőedzője első BL-pontjaira hajtott csapatával
Az új szezontól kinevezett Jesper Jensen, az FTC vezetőedzője első BL-pontjaira hajtott csapatával (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

A félidő második felében elhúzott az FTC

Nem volt könnyű dolga a Ferencvárosnak, az ugyanis előzetesen tudható volt, hogy a csoportkör egyik legnehezebb mérkőzése következik Bukarestben. Ez annak ellenére is igaz volt, hogy a Fradi legutóbbi ottjártakor, tavaly novemberben győzni tudott a román fővárosban.

A vasárnapi összecsapás gyors gólváltással kezdődött. Mette Tranborg találatára még válaszoltak a bukarestiek, a 2. perc végén azonban újra a vendégek kerültek előnybe Darja Dmitrijeva révén. Később, 3-2-es FTC-vezetésnél Laura Glauser kivédte a románok hetesét, mégsem lett kettő közte, mert a hazai kapuvédő is hárítani tudott a következő támadás végén.

A folytatásban is sorra potyogtak a gólok, a forgatókönyv pedig egy ideig változatlan volt: előnyt szerzett a vendégcsapat, majd egyenlített a vendéglátó. A sorminta a 9. percben szakad meg, akkor Orlane Kanor nem talált kaput, ám az ellentámadásból a bukarestiek sem találtak be. Kanor a következő lehetőségét is kihagyta, de a románok is a magukét, ezt követően pedig Klujber Katrin betalált. Kétgólos differencia először a 18. minutumban alakult ki a felek között, amikor egy időkérés után Klujber 11-9-re módosította az állást. 

A 22. percben akár háromra is nőhetett volna az előny, de Klujber hetest hibázott. Ami késett, nem múlott, a 24. percben már 12-9-re, hamarosan pedig 14-10-re vezetett az FTC-Rail Cargo Hungaria. Az első játékrész lefújásakor 14-12-es előnyben volt a magyar együttes, amely 30 perc alapján egyértelműen jobb volt ellenfelénél, és akár többel is elhúzhatott volna.

 

Tartotta a lépést, majd a végén fordított a házigazda

A térfélcserét követően Tranborg talált be először, ám védéssel és két góllal reagáltak a románok, így a 33. percben már csak 15-14-re vezetett az FTC. 

Mindezek után megint növelni tudta a különbséget a Fradi, de újra felzárkózott a CSM Bukarest. A 42. percben, kulcspillanatban védett Laura Glauser, neki köszönhetően nem tudtak egalizálni a bukarestiek 21-20-nál. Sajnos hamarosan mégis, hárommal később már 21-21-re módosult az állás.

Innentől kezdve sokáig egyik csapat sem tudott elhúzni, az utolsó tíz perc 24-24-nél vette kezdetét. Kisvártatva magához ragadta az előnyt a CSM, sőt, kétgólos vezetést szerzett a bukaresti csapat, amely előzőleg 9-8-nál tudott csak vezetni. Az 57. percben Angela Malestein révén kiegyenlített a Ferencváros (28-28), azonban 1 perc 50 másodperccel a vége előtt 30-28-ra elmentek a bukarestiek. Innentől már csak egy gólt láthatott a közönség, annak is a hazaiaknak fenntartott lelátórészeken örülhettek, 31-28-ra nyert a CSM. A Ferencváros két meccs után nulla ponttal áll a BL-ben.

Az FTC legközelebb két hét múlva, szeptember 27-én lép pályára a BL-ben, akkor az érdi sportcsarnokban fogadja a norvég Sola együttesét.

 

