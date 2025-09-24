Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

  Magyar Nemzet
  Sport
  • Esztergomi bánat: Pumukli kevés volt a nemzetközi túlerővel szemben
EsztergomkézilabdaElek Gábor

Esztergomi bánat: Pumukli kevés volt a nemzetközi túlerővel szemben

Végig izgalmas, színvonalas csatát hozott a női kézilabda-bajnokság szerdai rangadója. Győzött a rutin, a nemzetközi tapasztalat, a DVSC 32-29-re nyert az előző idényben bronzérmes Esztergom vendégeként, s az erőviszonyok alapján már a harmadik fordulóban nagy lépést tett a harmadik hely felé. Persze azt se zárjuk ki, hogy a debreceniek akár a Győrre és az FTC-re is veszélyesek lehetnek.

Novák Miklós
2025. 09. 24. 19:45
A Debrecen rangadót nyert az Esztergom vendégeként Fotó: Istvan Derencsenyi
Három idegenbeli mérkőzés után először játszott hazai pályán az Esztergom a női kézilabda NB I-ben. Nemcsak a csapat, hanem új kabalafigura is debütált a DVSC ellen a hazai közönség előtt. Pumukli sokkal visszafogottabban viselkedett, mint anno a névadója, pedig ráfért volna némi csibészség Elek Gábor együttesére, mert pusztán a nevek alapján egyértelműen erősebb gárda a légiósok egész garmadáját, köztük jó nevű klasszisokat felvonultató és idén ismét a Bajnokok Ligájában edződő Debrecen.

Esztergom-Debrecen női kézilabda
A DVSC kemény fala megállítja az Esztergom beállóját, Szmolek Apollóniát Fotó: KEMMA/Hagymási Bence

A vendégek a meccs elején ezt igazolták is, elhúztak 4-1-re, majd 9-4-re, dacára annak, hogy Bukovszky Anna, az Esztergom kapusa háromszor is bravúrral hárított. Mielőtt elúszni látszott volna a találkozó, Elek Gábor előbb időt kért, majd elkezdte forgatni a játékosait, s a cserék, különösen az első félidőben négy gólig jutó Varga Emília, jól is szálltak be, a hazai 10-12-nél újra lőtávolon belülre kerültek.

Elek Gábor felrázta az Esztergomot

Aztán újra meglódult a DVSC, de Elek Gábor igazolta, ő sem zöldfülű, rutinosan igyekezett nyomást gyakorolt a játékvezetőkre. Szünetre ismét visszazárkózott az Esztergom, s nem lehetett elégedetlen azzal, hogy csupán kétgólos hátrányból (16-18) várta a folytatást.

A második félidőben nem tudott ellépni a Debrecen, sőt mintha el is bizonytalanodott volna kissé, amit az is mutatott, hogy az Esztergom gyorsan kétszer is üres kapura próbálkozhatott, igaz, szorult helyzetben. A második kísérlet ugyan kimaradt, de a hazaiak 22-22-nél így is egyenlítettek, különösen a balszélső Hajtai volt elemében, sorra értékesítette a helyzeteket.

Egyenlítés után meglódult a DVSC

Ennél tovább azonban nem jutott az Esztergom, elsősorban Jovovics és Sercien-Ugolin vezérletével újra elhúzott a DVSC (23-26). A hazaiak becsülettel küzdöttek végig, de ha nem is sokkal, hanem azzal a három góllal, amennyivel nyertek, jobbak voltak a vendégek. Pumukli nem tűnt csalódottnak, ő is tudja, a fiatal hazai csapat okozhat még meglepetést az idényben, pláne ha felépül sérüléséből a rutinos beálló, Kisfaludy Anett, aki azért hiányzott a Loki ellen

A Debrecen tehát 32-29-re nyert Esztergomban és máris nagy lépést tett a dobogó felé. Persze sok van még hátra, a bajnokság javára válna, ha nem csupán FTC–Győr versenyfutás zajlana az aranyéremért, hanem a többiek meg tudnák szorongatni a két elit csapatot.

Google News
