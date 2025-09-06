A Fradi ellen is készül a rákos kézilabda-legenda, aki megdöbbentette a világot

Camilla Herrem megható történetét korábban megírtuk, miután múlt vasárnap először lépett pályára azok után, hogy júniusban bejelentette, mellrákkal küzd. A női kézilabda egyik legnagyobb aktív legendája azóta négy kemoterápiás kezelésen esett át, a legutóbbin mindössze öt nappal a csapata, a Sola HK elmúlt hétvégi bajnokija előtt. Herrem ennek ellenére az Oppsal ellen négy góljával járult hozzá a 29-25-ös győzelemhez.

Camilla Herrem a rák előtt, a Fradi ellen hamarosan már kopaszon játszhat a BL-ben (Fotó: AFP/Sameer Al-Doumy)

A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok norvég klasszis a sokakat megdöbbentő külsejéről is vallott, hiszen a kemoterápiás kezelések miatt kihullott a haja, teljesen kopaszon lépett pályára.

– Már hozzászoktam, ahogy a tükörben látom magam, hozzászoktam az új külsőmhöz – árulta el. – Ez volt az első alkalom, hogy élőben láttak így az emberek. Gombóc nőtt a torkomban, amikor bemutattak minket a meccs előtt. Érzelmi hullámvasút volt, és tudom, hogy hálásnak kell lennem, hogy egyáltalán ott lehettem a pályán.

Camilla Herrem hősiességét a Fradi szurkolói is megtapsolhatják

A 38 éves balszélső most három hétig nem kap kemoterápiás kezelést, aztán három hónapig újra kell kezdenie. Közben tervei szerint végig játszik majd, így ma is ott lehet a pályán a női Bajnokok Ligája szombati nyitányán, amelyen a norvég Sola HK a horvát Podravka vendége lesz a B csoportban.

Camilla Herrem hamarosan az FTC ellen is pályára léphet, csapatával szeptember 27-én érkeznek Magyarországra a Fradi elleni BL-meccsre.

A rákkal harcoló legenda a Ferencváros szurkolóitól is elismerést kaphat, hiszen küzdelméhez jól illeszkedik a Fradi mottója: „Küzdeni mindig, feladni soha!”

Marco Rossi segítőjének dermesztő vallomása a rákról

Magyarországon is akadnak olyan sportemberek, akik nemcsak legyőzték a rákot, hanem a karrierjüket is tudták magas szinten folytatni a betegség után. Az Origo gyűjtéséből kiderül, hogy hogy a magyar labdarúgó-válogatott ma estei, dublini, írek elleni világbajnoki selejtezőjén is van egy érintett. Marco Rossi szövetségi kapitány stábjában az a Kövesfalvi István a kapusedző, aki játékosként a hererákkal is megküzdött.