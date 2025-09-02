Játékterápiával a rák ellen: visszatért a pályára a rekorder, olimpiai bajnok kézilabdázó

Július elején az egész kézilabdavilágot megrázta a hír, hogy Camilla Herrem, minden idők egyik legeredményesebb balszélsője mellrákban szenved. „Teljes sokk volt számomra a diagnózis. Nem érzem valóságosnak. Holnap elkezdem az első kemoterápiás kezelést” – idézi az Origo a 38 éves válogatottsági rekorder akkori nyilatkozatát.

A társak tiszteletéről mindent elárul: Camilla Herrem a levegőben, így ünnepli a norvég női kézilabda-válogatott a 2024-es Eb-győzelmet. A balszélsőnek most a rákkal kell megküzdenie. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Herrem azonnal megkezdte a kezeléseket, és bár a terápia alatt elveszítette haját, az akaraterejét megőrizte. A sport, a csapattársak és a család támogatása adott számára erőt ahhoz, hogy a legnehezebb napokon is kitartson.

Játékkal győzné le a rákot

Augusztus végén, minden várakozást felülmúlva, Herrem máris ott volt csapata, a Sola HK szezonnyitóján az Oppsal ellen. Nemcsak pályára lépett, hanem négy góllal járult hozzá a győzelemhez. A meccs után így fogalmazott:

– A kézilabda csodálatos, a pályán önmagam lehetek. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, de ez érzelmi hullámvasút volt. A bevonuláskor gombóc volt a torkomban, de boldog vagyok, hogy sikerült. Az orvosaim figyelmeztettek, hogy hallgassak a testem jelzéseire – én pedig pontosan tudom, mikor van baj.”

Camilla Herrem a visszatérését és a családja támogatását Instagram-sztoriban is megörökítette.

Camilla Herrem minden idők egyik legjobbja

Camilla Herrem pályafutása elképesztően sikeres, játszott és győzött a 2024-es párizsi olimpián, majd a decemberi Európa-bajnokságon is, még akkor sem volt semmi előjele a betegségének.

kétszeres olimpiai (2016, 2024),

háromszoros világ- (2011, 2015, 2021),

és hatszoros Európa-bajnok (2008, 2010, 2014, 2016, 2020, 2024),

ezen felül 332 meccsel norvég válogatottsági rekorder.

Lunde is folytatja Camilla Herrem kortársa, Katrine Lunde is elképesztő történettel hallat magáról, noha nincs klubcsapata, 45 évesen is behívták a norvég válogatottba, hiszen továbbra sem áll szándékában visszavonulni.



