Játékterápiával a rák ellen: visszatért a pályára a rekorder, olimpiai bajnok kézilabdázó

Elképesztő akaraterőről tesz tanúbizonyságot minden idők egyik legsikeresebb női kézilabdázója. Camilla Herremet, a norvég válogatott olimpiai, világ- és Európa-bajnok balszélsőjét júliusban mellrákkal diagnosztizáltak, ám a kemoterápiás kezelések közben is visszatért a pályára. Camilla Herrem drámai vallomást adott a betegségéről.

2025. 09. 02. 8:38
Camilla Herrem újra a pályán a kemoterápia közben Forrás: Bjørn S. Delebekk / VG
Július elején az egész kézilabdavilágot megrázta a hír, hogy Camilla Herrem, minden idők egyik legeredményesebb balszélsője mellrákban szenved. „Teljes sokk volt számomra a diagnózis. Nem érzem valóságosnak. Holnap elkezdem az első kemoterápiás kezelést” – idézi az Origo a 38 éves válogatottsági rekorder akkori nyilatkozatát.

A társak tiszteletéről mindent elárul: Camilla Herrem a levegőben, így ünnepli a norvég női kézilabda-válogatotta a 2024-es Eb-győzelmet. A balszélsőnek most a rákkal kell megküzdenie.
A társak tiszteletéről mindent elárul: Camilla Herrem a levegőben, így ünnepli a norvég női kézilabda-válogatott a 2024-es Eb-győzelmet. A balszélsőnek most a rákkal kell megküzdenie. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Herrem azonnal megkezdte a kezeléseket, és bár a terápia alatt elveszítette haját, az akaraterejét megőrizte. A sport, a csapattársak és a család támogatása adott számára erőt ahhoz, hogy a legnehezebb napokon is kitartson.

Játékkal győzné le a rákot

Augusztus végén, minden várakozást felülmúlva, Herrem máris ott volt csapata, a Sola HK szezonnyitóján az Oppsal ellen. Nemcsak pályára lépett, hanem négy góllal járult hozzá a győzelemhez. A meccs után így fogalmazott:

– A kézilabda csodálatos, a pályán önmagam lehetek. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, de ez érzelmi hullámvasút volt. A bevonuláskor gombóc volt a torkomban, de boldog vagyok, hogy sikerült. Az orvosaim figyelmeztettek, hogy hallgassak a testem jelzéseire – én pedig pontosan tudom, mikor van baj.”

Camilla Herrem a visszatérését és a családja támogatását Instagram-sztoriban is megörökítette.

Camilla Herrem minden idők egyik legjobbja

Camilla Herrem pályafutása elképesztően sikeres, játszott és győzött a 2024-es párizsi olimpián, majd a decemberi Európa-bajnokságon is, még akkor sem volt semmi előjele a betegségének.

  • kétszeres olimpiai (2016, 2024),
  • háromszoros világ- (2011, 2015, 2021),
  • és hatszoros Európa-bajnok (2008, 2010, 2014, 2016, 2020, 2024),
  • ezen felül 332 meccsel norvég válogatottsági rekorder.

Lunde is folytatja

Camilla Herrem kortársa, Katrine Lunde is elképesztő történettel hallat magáról, noha nincs klubcsapata, 45 évesen is behívták a norvég válogatottba, hiszen továbbra sem áll szándékában visszavonulni.

 


 

