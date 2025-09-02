Játékterápiával a rák ellen: visszatért a pályára a rekorder, olimpiai bajnok kézilabdázó

Július elején az egész kézilabdavilágot megrázta a hír, hogy Camilla Herrem, minden idők egyik legeredményesebb balszélsője mellrákban szenved. „Teljes sokk volt számomra a diagnózis. Nem érzem valóságosnak. Holnap elkezdem az első kemoterápiás kezelést” – idézi az Origo a 38 éves válogatottsági rekorder akkori nyilatkozatát.
Herrem azonnal megkezdte a kezeléseket, és bár a terápia alatt elveszítette haját, az akaraterejét megőrizte. A sport, a csapattársak és a család támogatása adott számára erőt ahhoz, hogy a legnehezebb napokon is kitartson.
Játékkal győzné le a rákot
Augusztus végén, minden várakozást felülmúlva, Herrem máris ott volt csapata, a Sola HK szezonnyitóján az Oppsal ellen. Nemcsak pályára lépett, hanem négy góllal járult hozzá a győzelemhez. A meccs után így fogalmazott:
– A kézilabda csodálatos, a pályán önmagam lehetek. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, de ez érzelmi hullámvasút volt. A bevonuláskor gombóc volt a torkomban, de boldog vagyok, hogy sikerült. Az orvosaim figyelmeztettek, hogy hallgassak a testem jelzéseire – én pedig pontosan tudom, mikor van baj.”
Camilla Herrem a visszatérését és a családja támogatását Instagram-sztoriban is megörökítette.
Camilla Herrem minden idők egyik legjobbja
Camilla Herrem pályafutása elképesztően sikeres, játszott és győzött a 2024-es párizsi olimpián, majd a decemberi Európa-bajnokságon is, még akkor sem volt semmi előjele a betegségének.
- kétszeres olimpiai (2016, 2024),
- háromszoros világ- (2011, 2015, 2021),
- és hatszoros Európa-bajnok (2008, 2010, 2014, 2016, 2020, 2024),
- ezen felül 332 meccsel norvég válogatottsági rekorder.
Lunde is folytatja
Camilla Herrem kortársa, Katrine Lunde is elképesztő történettel hallat magáról, noha nincs klubcsapata, 45 évesen is behívták a norvég válogatottba, hiszen továbbra sem áll szándékában visszavonulni.