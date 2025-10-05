„Ez így nem mehet tovább” – kifakadtak a Szegednél a kínos botlás után

A Tatabányától elszenvedett vereség után egy talán még kellemetlenebb eredményt ért el a Csurgó ellen a Szeged, amely csak hét másodperccel a lefújás előtt tudott egyenlíteni a két csapat szombati bajnokiján. Az újabb pontvesztés még sokba kerülhet, ugyanis a Tatabánya hat meccs után még hibátlan.

Így ünnepelte a Csurgó a Szeged elleni pontszerzést (Fotó: cskk.hu)

A Szegednél változást akarnak

– Az előző szezonban is nehéz mérkőzést játszottunk, és most sem sikerült menedzselni a találkozót. A Bajnokok Ligájában három meccsen négy pontot szereztünk, de a bajnokságban már három pontot hullajtottunk el. Ez így nem mehet tovább – idézi Michael Apelgren értékelését a szegediek hivatalos oldala.

– Nemcsak az edzői stáb, hanem a játékosok felelőssége is a mostani eredmény. Sok a sérültünk, és sorozatterhelés esetén ez sajnos még komolyabb hátrányt jelent. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is helyt tudjunk állni – tette hozzá Bodó Richárd.

A Csurgónál nem voltak elégedetlenek az egy pont miatt, ugyanakkor kissé sajnálják az elszalasztott lehetőséget.

– Nagyon rosszul kezdtük a bajnokságot, de bíztam a csapatomban, hiszen tudtuk, hogy jó játékosaink vannak. Azt is tudtam, hogy fel tudunk állni a rossz rajt után. Sajnálom, hogy csak egy pontot szereztünk, mert a találkozóban benne volt a meglepetés is. Fantasztikusan játszottak a fiúk – mondta Alem Toszkics, a Csurgó trénere.

A Szeged legközelebb október 9-én, csütörtökön, a Barcelona elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen lép pályára, míg két nappal később a Szigetszentmiklóst fogadja a bajnokságban.