Ferencvárosi beismerés: Nem vagyunk tökéletes állapotban... Meglepetés készül a rangadón?

Minden viszonyítás kérdése. A DVSC-nek jó szezonja van, hiszen öt forduló után is százszázalékos az NB I-ben, ráadásul rangadót is nyert már, hiszen győzött Esztergomban. A debreceniek a Bajnokok Ligájában viszont halványan kezdtek, négy meccsükből csak egyet nyertek meg. A Győr bezzeg mindkét fronton hibátlan, ráadásul itt is, ott is nyert már rangadót, a bajnokságban kiütötte az FTC-t, amivel már-már aranyérmesnek tekinthető, a BL-ben pedig az utolsó pillanatokban fordítva verte egy góllal a dán Esbjerget.

Veronica Kristiansen derűsen várja a debreceni vendégjátékot. Az elégtelen formában lévő FTC-nél viszont tartanak Podravka elleni meccstől Fotó: Peka Roland

Debrecenben soha senki nem mehet biztosra. Ezzel a győriek is tisztában vannak, akik két éve éppen a BL-ben egy góllal, 29-28-ra kikaptak a Loki otthonában, tavaly pedig hazai pályán csupán egy góllal nyertek a magyar rivális ellen az NB I-ben.

A győriek tisztelik a Debrecent

Az előző évek mérkőzései után természetesen különösen tiszteljük a Debrecent

– nyilatkozta a klubja honlapjának erre rímelve Per Johansson, a Győr svéd vezetőedzője, hozzátéve, ennek megfelelően extra motivációval készülnek, hogy folytassák veretlenségi sorozatunkat a Bajnokok Ligájában.

Hasonló véleményen van átlövőnk, Veronica Kristiansen is, aki eddig kifejezetten jó idényt fut az ETO-val: eddigi 26 találatával az ötödik csapatunk házi góllövőlistáján.

– Felkészülten várjuk a találkozót. Sok kemény mérkőzést játszottunk már ellenük, és most is elsősorban arra fogunk koncentrálni, hogy megőrizzük a jó védekezésünket – tette hozzá a norvég klasszis, aki szerint éppen a hatékony, fegyelmezett védekezésnek köszönheti az ETO a sikereit az őszi szezonban.

Meglepetésre készül a DVSC

A DVSC–Győr magyar rangadóval az európai szövetség, az EHF is foglalkozik. Magyar sajátságnak is mondhatjuk, hogy Szilágyi Zoltán gondolatait innen ismerhetjük, nem pedig a DVSC honlapjáról.

A Győr elleni meccseink mostanra rangadóvá léptek elő. Az elmúlt években rendre kiélezett csatát vívtunk. Remélem, ezúttal is lépést tartunk a címvédővel, bár ez nem lesz könnyű, mivel szenzációs formában játszik. Szoros mérkőzésben reménykedünk és abban, hogy az utolsó percekben is esélyünk lesz pontokat szerezni

– idézi a vezetőedzőt az EHF honlapja.