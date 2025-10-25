BLDebrecenGyőrPodravkaFTC

Ferencvárosi beismerés: Nem vagyunk tökéletes állapotban... Meglepetés készül a rangadón?

Mindhárom magyar csapat pályára lép ma a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Külön érdekesség, hogy az A csoportban a Debrecen a százszázalékos Győrt fogadja, az B jelű nyolcasban az FTC a Podravka Koprivnica vendége lesz. Szilágyi Zoltán, a DVSC edzője fogadkozik, megszorongatják az ETO-t, a Fradinál a válság közepette vízválasztó lehet a horvátországi BL-meccs.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 10:42
Győri Audi ETO KC tavaly is megszenvedett a DVSC ellen Fotó: Derencsényi Istvan
Minden viszonyítás kérdése. A DVSC-nek jó szezonja van, hiszen öt forduló után is százszázalékos az NB I-ben, ráadásul rangadót is nyert már, hiszen győzött Esztergomban. A debreceniek a Bajnokok Ligájában viszont halványan kezdtek, négy meccsükből csak egyet nyertek meg. A Győr bezzeg mindkét fronton hibátlan, ráadásul itt is, ott is nyert már rangadót, a bajnokságban kiütötte az FTC-t, amivel már-már aranyérmesnek tekinthető, a BL-ben pedig az utolsó pillanatokban fordítva verte egy góllal a dán Esbjerget.

Veronica Kristiansen derűsen várja a debreceni vendégjátékot. Az elégtelen formában lévő FTC-nél viszont tartanak Podravka elleni meccstől
Veronica Kristiansen derűsen várja a debreceni vendégjátékot. Az elégtelen formában lévő FTC-nél viszont tartanak Podravka elleni meccstől Fotó: Peka Roland

Debrecenben soha senki nem mehet biztosra. Ezzel a győriek is tisztában vannak, akik két éve éppen a BL-ben egy góllal, 29-28-ra kikaptak a Loki otthonában, tavaly pedig hazai pályán csupán egy góllal nyertek a magyar rivális ellen az NB I-ben.

A győriek tisztelik a Debrecent

Az előző évek mérkőzései után természetesen különösen tiszteljük a Debrecent

– nyilatkozta a klubja honlapjának erre rímelve Per Johansson, a Győr svéd vezetőedzője, hozzátéve, ennek megfelelően extra motivációval készülnek, hogy folytassák veretlenségi sorozatunkat a Bajnokok Ligájában.

Hasonló véleményen van átlövőnk, Veronica Kristiansen is, aki eddig kifejezetten jó idényt fut az ETO-val: eddigi 26 találatával az ötödik csapatunk házi góllövőlistáján.

– Felkészülten várjuk a találkozót. Sok kemény mérkőzést játszottunk már ellenük, és most is elsősorban arra fogunk koncentrálni, hogy megőrizzük a jó védekezésünket – tette hozzá a norvég klasszis, aki szerint éppen a hatékony, fegyelmezett védekezésnek köszönheti az ETO a sikereit az őszi szezonban.

Meglepetésre készül a DVSC

A DVSC–Győr magyar rangadóval az európai szövetség, az EHF is foglalkozik. Magyar sajátságnak is mondhatjuk, hogy Szilágyi Zoltán gondolatait innen ismerhetjük, nem pedig a DVSC honlapjáról. 

A Győr elleni meccseink mostanra rangadóvá léptek elő. Az elmúlt években rendre kiélezett csatát vívtunk. Remélem, ezúttal is lépést tartunk a címvédővel, bár ez nem lesz könnyű, mivel szenzációs formában játszik. Szoros mérkőzésben reménykedünk és abban, hogy az utolsó percekben is esélyünk lesz pontokat szerezni

– idézi a vezetőedzőt az EHF honlapja.

Ebből is kiderül, a DVSC bravúrra készül, bízik a pontszerzésben.

Klujber Katrin jó játékára nagy szüksége van az FTC-nek a Podravka ellen a BL-ben
Klujber Katrin jó játékára nagy szüksége van az FTC-nek a Podravka ellen a BL-ben Fotó: Fradi.hu

Nincs tökéletes állapotban az FTC

Az FTC eddig nem lehet elégedett az őszi teljesítményével. Két vereséggel (az Odense és a CMS Bukarest ellen) kezdte a BL-t, Győrben pedig kiütéses kudarcot szenvedett el. A kaproncai vendégjátéknak így az is a tétje, sikerült-e rendezni a sorokat.

– Az idény előtt talán kevesen várták, hogy ennyire jól szerepel majd a Podravka, de döntetlent játszott az Odense ellen, és gyűjtögeti a pontjait. Óriási szenvedéllyel játszanak, úgy, mint általában a horvát csapatok, és különösen hazai pályán tudják a legjobb arcukat mutatni, szóval kemény és nehéz mérkőzésre számítok – fogalmazta meg a várakozásait Jesper Jensen, az FTC dán edzője a Fradi.hu-nak nyilatkozva.

Nem vagyunk tökéletes formában és állapotban

– ismerte el Janurik Kinga a Fradi.hu-nak nyilatkozva, hozzátéve, tavaly is megszenvedtek a Podravka ellen, csupán egy góllal, 30-29-re nyertek. A válogatott kapus azért persze bízik a győzelemben.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló

  • B csoport: Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria 16.00
  • A csoport: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC 18.00

 

