Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter sokkoló hírekkel jelentkezett a Brüsszelben megrendezett külügyminiszteri tanácsülést követően. A többórás vita folyamán kiderült, hogy Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője magyar és szlovák katonák Ukrajnába küldését várná el, valamint bebizonyosodott a gyanú, hogy Brüsszel Ukrajnával összejátszva blokkolja az olajszállításokat Magyarország irányába.
Kaja Kallas európai katonákat küldene Ukrajnába
Az uniós vezetők egy része már nemcsak politikai, hanem katonai szerepvállalást is sürget Ukrajnában. Az Európai Néppárt vezetői ráadásul egy közös európai haderő felállítását és erőteljesebb fellépést szorgalmaznak Oroszországgal szemben. Boris Johnson, volt brit miniszterelnök pedig még tovább ment, szerinte nem kell megvárni a tűzszünetet, már előtte is lehetne nyugati katonákat telepíteni Ukrajnába.
Az Európai Néppárt elnöke is osztja Kaja Kallas nézeteit, néhány napja arról beszélt, hogy az állam- és kormányfőknek el kell kezdeniük felállítani egy európai hadsereget. Manfred Weber szerint ez a lépés az európai felelősségvállalás része. Az EPP elnöke szerint közös zászló alatt kell harcba menni. Egy televíziós interjúban kifejtette, hogy most van itt az ideje, hogy Európa nagyobb felelősséget vállaljon a háborús konfliktusban.
A német politikus korábban is hangsúlyozta, hogy a békefenntartói munkában részt kell vennie az Európai Uniónak, amennyiben megszületik egy békemegállapodás. Habár a háborúpárti vezetők nagy többsége támogatja a katonai misszió ötletét, azonban sokak számára ez vörös vonalat jelent még a szövetségen belül is.
Boris Johnson, volt brit miniszterelnök pedig még tovább ment, szerinte nem kell megvárni a tűzszünetet és már előtte lehetne nyugati katonákat telepíteni Ukrajnába. Johnson elképzelése szerint ez jelzésértékű lenne Vlagyimir Putyin orosz elnök számára.
Szolidaritásunk jeléül az ukrán zászlót az EU zászlaja mellé tűztük ki az európai diplomácia központjában. Ez több mint szimbolikus gesztus. Ukrajna jövője az EU-ban van. Támogatásunkkal az ukránok ellenállnak és kitartanak. A háború befejezésének leggyorsabb módja az, ha nagyobb nyomást gyakorlunk Oroszországra és több támogatást nyújtunk Ukrajnának. Legyen ez az utolsó háborús évforduló, amiről megemlékezünk
– írta közösségi oldalán Kaja Kallas.
Borítókép: Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
