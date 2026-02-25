Kaja Kallas európai katonákat küldene Ukrajnába

Az Európai Néppárt elnöke is osztja Kaja Kallas nézeteit, néhány napja arról beszélt, hogy az állam- és kormányfőknek el kell kezdeniük felállítani egy európai hadsereget. Manfred Weber szerint ez a lépés az európai felelősségvállalás része. Az EPP elnöke szerint közös zászló alatt kell harcba menni. Egy televíziós interjúban kifejtette, hogy most van itt az ideje, hogy Európa nagyobb felelősséget vállaljon a háborús konfliktusban.

A német politikus korábban is hangsúlyozta, hogy a békefenntartói munkában részt kell vennie az Európai Uniónak, amennyiben megszületik egy békemegállapodás. Habár a háborúpárti vezetők nagy többsége támogatja a katonai misszió ötletét, azonban sokak számára ez vörös vonalat jelent még a szövetségen belül is.