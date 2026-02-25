Bajnokok LigájaSimon MignoletAlexander SörlothBL-playoffBL-rájátszásAtlético MadridClub Brugge
magyar

Potyagólja után kénytelen elkerülni Liverpoolt a csapattal BL-győztes kapus

A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi összecsapásaiból a norvég Bodö/Glimt, a német Bayer Leverkusen, az angol Newcastle United és a spanyol Atlético Madrid jutott a legjobb tizenhat közé. A madridiak a belga Club Brugge-t a BL-párharc utolsó negyedében múlták felül, köszönhetően Alexander Sörloth góljainak. A norvég csatár első találatához az exliverpooli Simon Mignolet bakija is kellett.

Wiszt Péter
2026. 02. 25. 4:45
Simon Mignolet hibájáig a Club Brugge jobban játszott az Atlético Madridnál Fotó: NurPhoto/Jose Breton
Miközben Jan Oblak az első félidőben az idény egyik legnagyobb védésével is mérkőzésben tartotta a hazaiakat, a túloldalon Simon Mignolet potyagólt kapott. A játékrész közepén épp az Atlético szlovén kapusa rúgta ki a labdát Alexander Sörloth elé, aki átvétel után éles szögből lőtte azt a kapu közepe felé, de a belga Mignolet rosszul nyúlt bele, és vezetéshez jutott a spanyol együttes. Bár a folytatásban az Atlético Madrid az idénybeli nyolcadik gólját is megkapta pontrúgás után (ez új negatív BL-rekord), fordulás után még háromszor volt eredményes a hazai csapat, amely a mesterhármasig jutó Sörloth vezérletével – az idegenbeli 3-3-as döntetlent követő – 4-1-es sikerrel továbbjutott a Club Brugge ellen.

A Liverpoollal Bajnokok Ligája-győztes Simon Mignolet bakija és Alexander Sörloth mesterhármasa is kellett az Atlético Madrid BL-nyolcaddöntőbe jutásához
A Liverpoollal Bajnokok Ligája-győztes Simon Mignolet bakija és Alexander Sörloth mesterhármasa is kellett az Atlético Madrid BL-nyolcaddöntőbe jutásához. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

Sörloth és Mignolet az Atlético Madrid–Club Brugge első góljáról

– Azért tetszett igazán az első gól, mert példaképem, Didier Drogba gyakran szerzett hasonló találatokat. Rájuk emlékeztetett, ami még különlegesebbé teszi ezt nekem – mondta az elefántcsontpartiak Chelsea-vel BL-győztes legendájáról a norvég csatár, aki ennek ellenére a harmadik gólját tartotta a legemlékezetesebbnek, amiért azt a gyengébb lábával szerezte.

A csapattársai és edzője, Diego Simeone által is megdicsért Alexander Sörloth első gólja helyett leginkább a belgák második félidőben mutatott összeroppanását emelte ki a Brugge trénere, Ivan Leko. Simon Mignolet ugyanakkor kitért a bakijára:

A pálya elég rossz állapotban volt, de ez nem kifogás, annak a labdának egyszerűen nem lett volna szabad bemennie.

Főleg azért dühítő, mert a szünetben 2-0-ra kellett volna vezetnünk, és a kapott góllal csak nehezebbé tettük a dolgunkat a szükségesnél – mondta a csapattársai által nem hibáztatott kapus, aki azt is sajnálta, hogy a kiesés miatt kénytelen elkerülni egykori csapatát (2013–2019), a Liverpoolt a nyolcaddöntőben.

A Qarabag negatív BL-rekordja és az Olimpiakosz gólképtelensége

Bár az alapszakasz hetedik fordulójában az Olimpiakosz odahaza 2-0-ra legyőzte a Leverkusent, az egyenes kieséses szakaszban sorra került párharcuk 180 perce alatt összesen volt két, kaput eltaláló lövése és nulla gólja, így a görög együttes a hazai 2-0-s vereséget követő idegenbeli döntetlennel kiesett.

Még kevésbé volt kérdéses a Newcastle továbbjutása, amely a Qarabag elleni párharc hazai visszavágójának hatodik percében összesítésben már 8-1-re vezetett. Végül kettős győzelem és 9-3 lett a vége, amellyel 

az azeri bajnok az idénybeli tíz mérkőzésén harminc gólt kapott, ez pedig új negatív rekord egy Bajnokok Ligája-kiírásban.

A márciusi BL-nyolcaddöntők e hét pénteki sorsolásán az Intert oda-vissza felülmúló Bodö/Glimt a Manchester City vagy a Sporting, az Atlético a Tottenham vagy a Liverpool, a Newcastle a Chelsea vagy a Barcelona, míg a Leverkusen a Bayern München vagy az Arsenal csapatát kaphatja ellenfélként.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, keddi visszavágók:

  • Newcastle United (angol)–Qarabag (azeri) 3-2 (2-0)
    gólszerzők: Tonali (4.), Joelinton (6.), Botman (52.), illetve Duran (51.), Jafarguliyev (57.)
    Továbbjutott: a Newcastle, 9-3-as összesítéssel
  • Bayer Leverkusen (német)–Olimpiakosz (görög) 0-0
    Tj.: a Leverkusen, 2-0-s összesítéssel
  • Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 1-2 (0-0)
    g.: Bastoni (76.), illetve Hauge (58.), Evjen (72.)
    Tj.: a Bodö, 5-2-es összesítéssel
  • Atlético Madrid (spanyol)–Club Brugge (belga) 4-1 (1-1)
    g.: Sörloth (23., 76., 87.), Cardozo (48.), illetve Ordónez (36.)
    Tj.: az Atlético, 7-4-es összesítéssel

Mignolet 2022-ben bravúrt bravúrra halmozott az Atlético ellen a BL-ben, ezúttal potyagólt (is) kapott:

 

