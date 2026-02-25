Potyagólja után kénytelen elkerülni Liverpoolt a csapattal BL-győztes kapus

Miközben Jan Oblak az első félidőben az idény egyik legnagyobb védésével is mérkőzésben tartotta a hazaiakat, a túloldalon Simon Mignolet potyagólt kapott. A játékrész közepén épp az Atlético szlovén kapusa rúgta ki a labdát Alexander Sörloth elé, aki átvétel után éles szögből lőtte azt a kapu közepe felé, de a belga Mignolet rosszul nyúlt bele, és vezetéshez jutott a spanyol együttes. Bár a folytatásban az Atlético Madrid az idénybeli nyolcadik gólját is megkapta pontrúgás után (ez új negatív BL-rekord), fordulás után még háromszor volt eredményes a hazai csapat, amely a mesterhármasig jutó Sörloth vezérletével – az idegenbeli 3-3-as döntetlent követő – 4-1-es sikerrel továbbjutott a Club Brugge ellen.

A Liverpoollal Bajnokok Ligája-győztes Simon Mignolet bakija és Alexander Sörloth mesterhármasa is kellett az Atlético Madrid BL-nyolcaddöntőbe jutásához. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

Sörloth és Mignolet az Atlético Madrid–Club Brugge első góljáról

– Azért tetszett igazán az első gól, mert példaképem, Didier Drogba gyakran szerzett hasonló találatokat. Rájuk emlékeztetett, ami még különlegesebbé teszi ezt nekem – mondta az elefántcsontpartiak Chelsea-vel BL-győztes legendájáról a norvég csatár, aki ennek ellenére a harmadik gólját tartotta a legemlékezetesebbnek, amiért azt a gyengébb lábával szerezte.

A csapattársai és edzője, Diego Simeone által is megdicsért Alexander Sörloth első gólja helyett leginkább a belgák második félidőben mutatott összeroppanását emelte ki a Brugge trénere, Ivan Leko. Simon Mignolet ugyanakkor kitért a bakijára:

A pálya elég rossz állapotban volt, de ez nem kifogás, annak a labdának egyszerűen nem lett volna szabad bemennie.

Főleg azért dühítő, mert a szünetben 2-0-ra kellett volna vezetnünk, és a kapott góllal csak nehezebbé tettük a dolgunkat a szükségesnél – mondta a csapattársai által nem hibáztatott kapus, aki azt is sajnálta, hogy a kiesés miatt kénytelen elkerülni egykori csapatát (2013–2019), a Liverpoolt a nyolcaddöntőben.

A Qarabag negatív BL-rekordja és az Olimpiakosz gólképtelensége

Bár az alapszakasz hetedik fordulójában az Olimpiakosz odahaza 2-0-ra legyőzte a Leverkusent, az egyenes kieséses szakaszban sorra került párharcuk 180 perce alatt összesen volt két, kaput eltaláló lövése és nulla gólja, így a görög együttes a hazai 2-0-s vereséget követő idegenbeli döntetlennel kiesett.