Itt az új Sergio Ramos, a Real szurkolóinak tetszett a puszi a pályán + videó

A Szaúd-Arábiában zajló Szuperkupa második, csütörtöki elődöntőjében a Real Madrid 3-0-ra nyert a Real Mallorca ellen, de ez közel sem volt olyan sima meccs, mint ahogy a végeredmény alapján gondolnánk. Egy öngóllal a 92. percben lett 2-0, a Real harmadik találatát Rodrygo a 95. percben szerezte, és a rendes játékidő végén a Mallorca egygólos hátrányban mindent mindent megtett az egyenlítésért. Abban, hogy Carlo Ancelotti alakulatának védelme kitartott, főszerepet játszott az 55. percben megsérült Aurélien Tchouaméni helyére beállt Raúl Asencio. A 21 éves védő két szerelése és két labdaszerzése is fontos volt, mindkét párharcát megnyerte, a 26 passzából 25 jó helyre ment, beleértve a három hosszú átadását. A mérkőzés után a sajtótájékoztatón Ancelotti is megdicsérte.

Raúl Asencio megszolgálta Carlo Ancelotti bizalmát Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton/NurPhoto

Carlo Ancelotti nagy húzása Raúl Asencio a Real Madrid védelmében

Nacho távozásával, majd az ősszel Éder Militao és Dani Carvajal súlyos sérüléseivel megingott a Real Madrid védelme, David Alaba felépülve több mint egy év után csak most tért vissza a keretbe, és Tchouaméni is küzdött sérülésekkel. Carlo Ancelotti ebben a helyzetben nyúlt Raúl Asencióhoz, aki november 27-én a Liverpool otthonában játszott BL-meccsen (0-2) végig a pályán volt, pedig előtte egyetlen percet sem játszott a legrangosabb kupasorozatban. De a La Ligában is szeptemberben debütált, és csak hét bajnoki meccsen játszott; no persze azóta csupán nyolc forduló volt.

A védelem közepén játszó Raúl Asencio azonban máris a Real-szurkolók nagy kedvence, sokan az új Sergio Ramost látják benne, szerintük olyan karakteres egyéniség, aki hosszú éveken át lehet a Real Madrid védelmének oszlopa. (Egyébként mindketten 184 centi magasak.) A földön és a levegőben is magabiztos, a pontos hosszú passzai is az erősségei közé tartoznak. Ám a szurkolók bizalmát leginkább a szenvedélyes játékával nyerte el, amit a Liverpool ellen az Anfielden Darwin Núnezzel szemben is megmutatott.

Csütörtökön pedig a Mallorca „rossz fiúja”, az argentin Pablo Maffeo ellen is felvette a kesztyűt, aki a Szuperkupa elődöntőjében leginkább azzal foglalatoskodott, hogy Vinícius Júniort kihozza a sodrából, hátha kiállítják a brazilt. Ők ketten régi ellenségek, és Maffeo az év elején egy nagy visszhangot kapott podcastban arról beszélt, hogy bunyóban tíz másodperc alatt kiütné Viníciust. Raúl Asencio azonban most a pályán szavakkal helyre tette, kiállt csapattársa mellett, és amikor a vitát lezárva puszit küldött Maffeónak, megsemmisítve a mallorcait, az nagyon tetszett a Real Madrid táborának.

Raul Asencio, ladies and gentlemen! Officially our new Sergio Ramos. I just love this guy 😭😌🤍 pic.twitter.com/e5COkqLDub — Mary (@marymadridista_) January 9, 2025

🚨 Raul Asencio to Maffeo: “Get out, you’re bad, you're very bad.” pic.twitter.com/be7rxqrLy6 — Madrid Zone (@theMadridZone) January 9, 2025

Raúl Asenciónak tegnap is jó napja lehetett, fellélegezhetett, mert eldőlt, nem vádolják meg gyermekpornográfia terjesztésével. Még 2023 augusztusában a Real Madrid három akadémistája szexuális kapcsolatot létesített egy akkor még kiskorú lánnyal (nem szexuális erőszakról volt szó), az erről készült videót pedig megosztották egy WhatsApp csoportban. Az ügy folyamatban van, először hat játékost vádoltak meg, de a vizsgálóbíró döntése értelmében Raúl Asencio csak tanú lesz, és ő nem volt a három játékos között sem.