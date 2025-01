Ronaldo miért röhögött a kapus arcába, miután belőtte a büntetőt? + videó

Nem állíthatjuk, hogy az al-Nasszr nagy rangadót nyert meg, hiszen az al-Akhdood csak a 15. helyen áll a tabellán, de a hatodik percben váratlanul megszerezte a vezetést. Félidőben azonban már a házigazda vezetett 2-1-re, mert Sadio Mané egyenlített, a 42. percben pedig Cristiano Ronaldo belőtt egy 11-est. Fordulás után Mané még egyszer eredményes volt (3-1), de a legtöbb szó Ronaldo 11-eséről esik. A már 39 éves Ronaldo magabiztosan értékesítette a büntetőt, majd úgy ünnepelt, hogy miközben elszaladt a 36 éves brazil Paulo Vítor mellett, látványosan a hálóőr arcába nevetett, és rá is mutatott – vette észre a Bors.

Részlet Cristiano Ronaldo legutóbbi gólöröméből (Fotó: AFP)

Ronaldo viselkedését Paulo Vítor zokon vette

A The Sun beszámolója szerint a meccsen nem volt olyan előzmény, ami miatt Ronaldo neheztelhetett volna a kapusra, aki be is panaszolta a játékvezetőnél – Paulo Vítor zokon vette a csatár viselkedését.

GOOOAAAAL for Cristiano Ronaldo! 🇵🇹

Clinical from the spot 🎯 pic.twitter.com/2vPp6vr4d2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 9, 2025

A februárban 40 éves, ötszörös aranylabdás Ronaldo szerződése a nyáron lejár, és a portugál klasszis még nem döntött a folytatásról.

Az al-Nasszr a bajnoki tabellán a harmadik helyen állt, de a negyedik al-Kadsziah ma játszik, s ha csak egy pontot is szerez, visszaveszi a harmadik helyét. A fordulóban az al-Fateh, amelynek Szappanos Péter a kapusa, hazai pályán 2-1-re kikapott az al-Vehdától, és az utolsó, 18. helyen áll.