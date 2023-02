Spanyolországi élményeire építhet a magyar válogatott titkos fegyvere

– Az önbizalmamnak jót tett, hogy nagy skalpokat gyűjtöttem. Sokkal inkább bízom benne, hogy top 100 körüli játékosokat is le tudok győzni. A kapitány döntése, hogy ki játszik egyest és párost, de én készen állok bármire, bevethető fegyver leszek – mondta lapunknak Valkusz Máté.

A tenerifei eredmény egyéni csúcsot ért a teniszezőnek, aki jelenleg 236. a világranglistán, és a következő hetekben még tovább léphet előre.

– Az egyéni csúcs ellenére nem érzem, hogy most vagyok a legjobb szinten pályafutásom során, a helyezés inkább arról árulkodik, hogy végre hétről hétre tudok versenyezni. Fizikálisan és lelkileg talán sosem voltam még ilyen jó állapotban – szögezte le Valkusz, aki korábban sok sérüléssel bajlódott.

– A nyár végére szeretnék a legjobb 150 közé kerülni a világranglistán, ami szerintem nem szürreális cél, ugyanis a tavalyi hosszú kihagyás miatt alig van megvédendő pontom addig. Ezzel párhuzamosan a Roland Garrost is megcéloztam, a következő Grand Slam-tornán már én is szeretnék ott lenni a selejtezőben. Ehhez akár már a mostani pozíció is elég lehet, de ha bejövök a top 200-ba, akkor nem kell matekozni, hogy kik mondják le a részvételt – beszélt célkitűzéseiről lapunknak Valkusz Máté.

A ranglistás előrelépésben a Davis-kupa nem jelenthet segítséget, hiszen a nemzetek közti sorozatban nem osztanak pontot. Ugyanakkor egy esetleges franciák elleni bravúr minden magyar játékosnak újabb lendületet adhat.