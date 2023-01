Az otthon hagyott törülköző sem jelenthet akadályt

A magyar férfi-teniszválogatott február 3-án és 4-én Franciaország ellen lép pályára a Davis-kupa selejtezőjében. A tatabányai összecsapás győztese részt vehet a világdöntőn, amely két éve két Piros Zsombor-bravúrt is hozott. A még mindig csak huszonhárom éves játékos akkor John Millman mellett a korábbi US Open-bajnok Marin Cilicet is legyőzte.

Fucsovics Márton, Piros Zsombor és Valkusz Máté (balról jobbra) Fotó: MTSZ/Völgyi Hajnalka

– Mindig is nagyon vártam a Davis-kupát. Egyéni sportolóként különleges lehetőség, amikor csapatban küzdhetünk, és úgy érzem, rendre túl tudtam teljesíteni az elvárásokat a sorozatban, több bravúrt is elértem magasabban rangsorolt játékosok ellen – fogalmazott Piros, aki a hazai pálya előnyében is bízik a franciák elleni párharc előtt.