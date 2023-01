Fucsovics Mártonék a titkolózó franciák ellen készülnek

Tavaly két párharcot vívott a magyar férfitenisz-válogatott, Ausztráliától kikapott, Ukrajna ellen nyert. Hazai pályán viszont régóta nem léphetett pályára a csapat, legutóbb majdnem három éve, 2020 márciusában, amikor Fucsovics Márton és Balázs Attila főszereplésével Belgium ellen Debrecenben sikerült kiharcolni a világdöntős részvételt. (Azt a tornát a koronavírus-járvány miatt végül csak 2021 végén rendezték meg.)

Fucsovics Márton jó formában várja a franciák elleni párharcot. Fotó: MTI/EPA/Fazry Ismail

Ezúttal a tatabányai Multifunckiós Sportcsarnok lesz a helyszín. Sütő Csilla, a Magyar Teniszszövetség (MTSZ) főtitkára elmondta a sajtóeseményen, hogy Budapest lett volna az elsődleges választás, de mire a Nemzetközi Teniszszövetség (ITF) elkészítette a sorsolást, a fővárosban már nem volt szabad létesítmény. Aggodalomra ugyanakkor nincs ok, a szövetségi fejlesztési igazgatója, Bardóczky Kornél beszámolója alapján a franciák csapatmenedzserét is lenyűgözte a 6200 néző befogadására alkalmas létesítmény.

Míg a legutóbbi hazai, belgák elleni párharcot salakon nyertük meg, ezúttal keménypályán zajlik majd a párharc. – Komoly szakmai dilemma volt a borításválasztás, a szövetségi kapitánnyal és Fucsovics Mártonnal is egyeztetünk – árulta el Sávolt Attila, a szövetségi szakmai igazgatója. – Ezúttal is szóba jött a salak, ugyanakkor a franciáknak rengeteg a variálási lehetőségük, így bármilyen borításhoz tudták volna igazítani a csapat-összeállításukat. Fucsovics számára kedvező a fedett keménypálya, Piros Zsombor is hasonló borításon vívott döntőt a közelmúltban, Marozsán Fábián pedig ezen a héten játszhat challenger-negyeddöntőt fedett keménypályán. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a keménypálya előállítási költségei alacsonyabbak, a mostani párharc költségvetése a három évvel ezelőttinek a felét sem éri el.

A franciák eddig négy játékost neveztek a tatabányai párharcra, az egyesben egyaránt top 100-as Adrian Mannarino, Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknech triót, valamint a párosban valamennyi Grand Slam-torna trófeájával rendelkező Nicolas Mahut-t. Sávolt azonban azt is elmondta, hogy lesz ötödik francia csapattag is, ám őt csak a vasárnap véget érő Australian Open után nevezik meg.