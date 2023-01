Fucsovics Márton: Ha így megvernek, akkor verjenek meg így! + videó

A folytatásról szólva Fucsovics elmondta, most hazamegy, és néhány nap pihenőt tart, majd ismét sok kondiedzés és tenisz vár rá. Az év elején 190 ranglistapontot gyűjtött, a következő célja pedig az, hogy visszakerüljön a top 50-be.

Fucsovics Márton már nagyon várja a Davis-kupát

– Február elején jön a Davis-kupa, aminek azért is örülök, mert így plusz egy hetet otthon tudok tölteni. Nagyon szeretek hazai közönség előtt játszani, remélem, sokan kijönnek Tatabányán a franciák elleni selejtezőre. Nem mi leszünk az esélyesek, az ellenfélen lesz a nyomás, úgyhogy akár nyerhetünk is – tette hozzá Fucsovics Márton, aki amúgy erre a káprázatos ütésére is büszke lehet:

Bondár Anna – az oldalán Greet Minnennel – búcsúzott a női páros második fordulójában. A magyar, belga duó – amely a nyitókörben a 14. kiemelt lengyel Alicja Rosolskát és az új-zélandi Erin Routliffe-et búcsúztatta – ma a svájci Viktorija Golubiccsal és a román Monica Niculescuval szállt szembe, és egy óra alatt kikapott. Bondárék tavaly júniusban a negyeddöntőig meneteltek a Roland Garroson.

– Összességében pozitívan értékelem ezt a melbourne-i hetet, mivel megszereztem az első egyéni főtáblás győzelmemet Grand Slamen, igaz, párosban sajnos nem a mi napunk volt ez a mai. Az ellenfél darabolta a ritmusunkat, ami nem feküdt nekünk, ez most így sikerült – nyilatkozta Bondár Anna a Hungarian GP Facebook-oldalon. A folytatásról szólva elmondta, hogy február végén Lyonban, majd Linzben versenyez.

– Elég erősek ezek a tornák is, úgyhogy egyelőre a selejtezőben leszek mindenhol. Márciusban Indian Wells és Miami biztos, előtte még talán Mexikóban is elindulok. Tavaly voltam rengeteg helyen először, és már akkor is élveztem a WTA Tourt, ez most is így van, és remélem, még évekig így marad. A versenyek közül főleg Indian Wellst és a Roland Garrost várom – fogalmazott Bondár Anna.

A felnőtteknél egyesben véget ért a magyarok számára az Australian Open, párosban pedig már csak Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic kétszeres melbourne-i bajnok duója van versenyben. A junioroknál Udvardy Luca szerepel majd.