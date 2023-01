Fucsovics atomtenisszel kezdett, de utána összeomlott Melbourne-ben + videó

A magyar szurkolóknak nem éppen baráti időpontban, közép-európai idő szerint ma hajnali egy órakor kezdődött Melbourne-ben a férfi egyes harmadik fordulójában, a 16 közé jutásért Fucsovics Márton mérkőzése az olasz Jannik Sinner ellene. Harminc esztendős éljátékosunk a világranglista 78. helyezettjeként kezdte a meccset, 21 éves olasz ellenfele viszont a 16. a rangsorban, és a tornán a 15. helyen emelték ki.

Fucsovics Márton Fotó: AFP

Fucsovics 2018, 2020 és 2021 után negyedszer jutott be az Australian Open harmadik fordulójába, és az első két alkalommal a következő kört, a nyolcaddöntőbe is beverekedte magát, s itt mindkétszer a sportág legendája, Roger Federer állta az útját. Honfitársunk 2020-ben Sinerrel is megmérkőzött, és 6:4, 6:4, 6:3-ra legyőzte a második fordulóban. Miként 2021-ben, eddigi legjobban sikerült Grand Slam-tornáján, Wimbledonban is, amikor negyeddöntőt játszhatott Novak Djokoviccsal, és a menetelés kezdetén 5:7, 6:3, 7:5, 6:3-ra verte az olaszt. Egyszer azonban kikapott tőle, 2020-ben a szófiai ATP 250-es verseny első fordulójában 6:2, 6:4-re. Ám az, hogy összesítésben 2-1-re vezetett, mindenképpen önbizalom növelő lehetett a számára.

– Jannik nagyon sokat fejlődött, top 10-es szintű játékos, de nem fogok tőle félni. 2020-ban legyőztem már itt, remélem, hogy pénteken egy nagyon jó Fucsovics Marci lép pályára, és akkor bármi megtörténhet – nyilatkozta versenyzőnk a taálkozó előtt.

Fucsovics előzőleg bő három és fél órával többet töltött a pályán

Feljegyezhettük, hogy Fucsovics az első két fordulóban bő három és fél órával többet töltött a pályán, mint Sinner. Az első fordulóban az argentin Federico Coria (a világranglista 76. helyezettje) ellen öt szettes, 4 óra 17 percig tartó meccset vívott, a második körben a dél-afrikai Lloyd Harrist (186.) pedig négy játszmában, 3 óra 5 perc alatt gyűrte le. Ugyanakkor Sinner a brit Kyle Edmund (581.) és az argentin Tomas Martin Etcheverry (79.) ellen sem veszített játszmát, neki 1 óra 56 perces és 1 óra 44 perces mérkőzései voltak.

Szóval, Fucsovics az első két fordulóban jobban elfáradhatott, de kőkemény alapozás után érkezett Melbourne-be, és amikor a Coria elleni győzelme után a pólóját levéve ünnepelt, az izmos felsőtestéről készült fotók bejárták a világhálót. A korábbi világelső orosz Danyiil Medvegyev is meglepődött, az őt kérdező, egykor szintén világranglista-vezető, amerikai Jim Courier pedig a Marvel-filmek egyik szuperhőséhez, Thorhoz hasonlította. Aki a skandináv mitológia villámistene.

In case you're wondering, Thor is NOT playing Jannik Sinner now 🙅‍♂️



🇭🇺 Marton Fucsovics • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/5GamtVWfGP — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2023

Szenzációs kezdés, meglett az első két játszma

Fucsovics rögtön elnyerte ellenfele adogatást, aki viszont azonnal visszabrékelt, de honfitársunk az ötödik gémet megint elhozta fogadóként. S ezzel az előnyével élt is, 6:4-re behúzta az első játszmát. Fucsovics szenzációsan játszott, brutális tenyereseket zúdított ellenfele térfelére, aki ráadásul sokat hibázott. A második szett elején Sinner megmutatta, hogy nem a szél fújta a világranglista 16. helyére, zsinórban hat pontot nyert. Ám Fucsovics nem engedte ellépni 2:0-ra, mi több, 3:1-re ő húzott el, sőt, az ötödik játékban fogadóként övé lett az első két pont. Az olasz azonban feltámadt, 4:3-ra fordított. 4:4-nél aztán megint Fucsovics pillanatai következtek, három bréklabdához jutott, és már az elsőt kihasználta, így 5:4-nél a második játszmáért adogathatott. S megint atomteniszt mutatott be – mintha Thor pörölye, a Mjölnir lett volna a kezében –, úgy jutott három játszmalabdához, hogy futtából ütött egy félelmetes egykezes fonákot. S ezt a szettet is 6:4-re nyerte meg. A zseniális ütése pedig az Australian Open Twitter oldalára is felkerült, mint a hét addigi legszebb ütése!

A harmadik játszma elején rögtön bréklabdája lett, megtörhette volna Sinnert, de ahelyett, hogy brékelt volna, a saját adogatását is elveszítette, 2:0-ra húzott el az olasz. Azt azért nem várhattuk el Fucsovicstól, hogy megingás nélkül hozzon olyan magas nívót, amilyet eddig láthattunk tőle. A harmadik játékban is eljutott bréklabdáig, de ezt sem tudta kihasználni, Sinner 3:0-ás, majd 4:0-ás vezetésre tett szert. Gyanítható volt, hogy Fucsovics ekkor már a negyedik játszmára készült, és az járhatott a fejében, hogy az előző körben Harris ellen is megnyerte az első két szettet, a harmadikat elveszítette, de utána befejezte a meccset. Elkönyveltük, hogy Sinner 6:1-re megnyerte a harmadik szettet, és egy kicsit hosszabb szünet után – a játékosok bemehettek az öltözőbe – jött a negyedik.

Sinner egyenlített, majd fordított

A mérkőzés immár két és fél órája tartott, és úgy folytatódott, hogy Fucsovics semmire hozta az adogatását. A második játékban egy hálón átcsorgó labdának köszönhetően bréklabdához jutott, amit türelmes játékkal kihasznált, ellenfele huszonkét ütés után rontott, 2:0-ra vezetett. Sinner sajnos egyből visszabrékelt, majd kiegyenlített, és nagyon elkapta a fonalat, 3:2-re már ő vezetett brékelőnnyel. S ami nagyobb baj volt, immár egyértelműen ő irányította a játékot, és 6:2-es szettel 2-2-re egyenlített a meccsen. Sinner pályafutása során még soha nem fordított kétszettes hátrányból, Fucsovics pedig még soha nem kapott ki kétszettes előnyről. Eddig... Sajnos versenyzőnk vesszőfutása a döntő játszmában is folytatódott, semmire veszítette el az adogatását. Sinner 3:0-ra elhúzott, és már nem lehetett megállítani, 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0-ra győzött, s ő jutott a legjobb tizenhat közé a 3 óra 33 perces találkozó után. Bár ő volt az esélyes, nagyon fájó ez a vereség...

Borítókép: Fucsovics Márton az első két szettet behúzta, de a mérkőzést nem tudta megnyerni (Fotó: AFP)