Kiderült a cukkini féltve őrzött titka, így marad sokáig friss!

A cukkini könnyen megromlik, ha nem megfelelően tároljuk – de egy kis odafigyeléssel sokkal tovább friss maradhat, és az ízét is megőrzi – olvasható a Mindmegette cikkében.

Hosszabb ideig friss marad a cukkini, ha helyesen tároljuk – Fotó: Shutterstock

C. Myers, a SunFed nevű arizonai zöldségtermelő vállalat alelnöke szerint a legjobb módszer az, ha a cukkinit mosatlanul tesszük a hűtőszekrény zöldséges rekeszébe. Az is fontos, hogy ne zárjuk be teljesen egy műanyag zacskóba, különben nem tud megfelelően szellőzni a zöldség. Ha mégis zacskóban tároljuk, azt hagyjuk résnyire nyitva.