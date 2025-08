Lázár Chef elárulta legegyszerűbb grillezett csirkecomb receptjét

A grillezés során az étel nemcsak különleges, füstös aromát kap, de egészségesebb is lesz, mintha bő olajban sütöttük volna. A grillezés azonban nemcsak egy sütési módszer, hanem közösségi élmény is, amiben a férfiak nagyon is lubickolnak. A Mindmegette cikkéből sok minden kiderül.

A nyár és a jó idő beköszöntével egyre többet vagyunk a szabadban, a jó levegőn és aki van olyan szerencsés, hogy kertje legyen, az szinte biztos, hogy többször is összehívja a barátokat, családtagokat kerti sütögetésre. A kertben lehet bográcsozni, tárcsázni, csak úgy simán nyárson sütni, de ma már egyre többen inkább grilleznek, és így sütik a különféle húsokat, halakat és zöldségeket. A grillezés élmény, ráadásul már kezdőként is nagy sikerünk lehet.

Grillezési tanácsok, íme egy pofonegyszerű grillrecept

Kovács-Siklósi Lázár, azaz Lázár Chef használ faszenes, gázzal működő és elektromos grillt is, hiszen mindegyiknek megvan a maga előnye. Az igazi és klasszikus BBQ-élményt azonban a faszenes grillek adják meg, a parázs fölött sült hús kapja meg a semmihez sem fogható füstös ízt, aminél néha nem is kell több fűszer egy ételben.

A csontos húsokat előző nap erősen sós vízbe helyezi, letakarja és így kerülnek a hűtőbe, ahol egy napot pihennek. Másnap, a grillezés napján leönti róla a vizet és felhelyezi a húsokat a grillre, a már nem izzó, azaz nyugvó faszénparázs fölé. Kerül a húsok mellé egy kis darab hikorifa, ami a hő hatására aromás ízjegyekkel látja el a húsokat az alatt a harminc perc alatt, amíg kívül ropogósra sül a csirkecomb bőre, de belül szaftos marad a hús.

A teljes cikket és a receptet a Mindmegette oldalán találják meg.

