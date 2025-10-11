Orbán ViktoraláírásgyűjtésBrüsszel

Itt az ideje erőt mutatni, a kormány mindenkit vár a békemenetre

„Mindenkinek meg kell mozdulnia, ellen kell állnia. Itt az idő, hogy erőt mutassunk. Mindenkinek ott a helye a békemeneten!” – jelentette ki közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kormány aláírásgyűjtést indít a brüsszeli ukránbarát politika ellen, és hangsúlyozta: amíg nemzeti kormány van, addig Ukrajna nem lesz az unió tagállama és egy forintot se kap Magyarországtól fegyverekre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 11:39
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Elég volt! Aláírásgyűjtésbe kezdünk Brüsszel háborús terve ellen.Tervük világos: háború és minden pénz Ukrajnának” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője hozzátette: ehhez ugyanakkor bábkormányra van szükségük Magyarországon, mert amíg nemzeti kormány van, addig Ukrajna nem lesz az unió tagállama és egy forintot se fogunk adni fegyverekre.

„Brüsszelnek jelöltje is van. Nyíltan felkenték, mentelmi jogával fogják, mindent úgy csinál, ahogy azt mondják neki. Ő kész végrehajtani Brüsszel háborús tervét. De mi ezt nem hagyjuk! Mindenkinek meg kell mozdulnia, ellen kell állnia. Itt az idő, hogy erőt mutassunk. Mindenkinek ott a helye a békemeneten!” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Mint arról lapunk is beszámolt, szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon bukkant fel Orbán Viktor. A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon beszédet is mondott, és ott jelentette be, 

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen. 

 

Borítókép: Békemenet 2024. június elsején (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKrasznahorkai László

Kosztolányitól Krasznahorkaiig

Bayer Zsolt avatarja

(„De bűne a koré, mely szülte őt…”)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.