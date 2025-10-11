Itt az ideje erőt mutatni, a kormány mindenkit vár a békemenetre

„Elég volt! Aláírásgyűjtésbe kezdünk Brüsszel háborús terve ellen.Tervük világos: háború és minden pénz Ukrajnának” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője hozzátette: ehhez ugyanakkor bábkormányra van szükségük Magyarországon, mert amíg nemzeti kormány van, addig Ukrajna nem lesz az unió tagállama és egy forintot se fogunk adni fegyverekre.

„Brüsszelnek jelöltje is van. Nyíltan felkenték, mentelmi jogával fogják, mindent úgy csinál, ahogy azt mondják neki. Ő kész végrehajtani Brüsszel háborús tervét. De mi ezt nem hagyjuk! Mindenkinek meg kell mozdulnia, ellen kell állnia. Itt az idő, hogy erőt mutassunk. Mindenkinek ott a helye a békemeneten!” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Mint arról lapunk is beszámolt, szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon bukkant fel Orbán Viktor. A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon beszédet is mondott, és ott jelentette be,