Hallgat a gyilkossággal gyanúsított migráns

Egy szudáni migráns, akit egy szállodai alkalmazott, Rhiannon Skye Whyte meggyilkolásával vádolnak, a rendőrség több mint 90 perces kihallgatása alatt végig hallgatott, tagadta a gyilkosságot – számolt be róla az ITV információi alapján az Origo.

A szudáni migráns tagadja a bűncselekmény elkövetését. Fotó: AFP

Deng Chol Majek tagadja, hogy ő lenne az a férfi, akit a biztonsági kamerák rögzítettek, amint Whyte-ot a walsalli Park Inn szállodától a közeli Bescot Stadium állomásig követi, ahol 23 alkalommal megszúrták.

A dokumentum szerint 2024. október 20-án este 11.33-kor két rendőrtisztet küldtek a hotelbe egy segélyhívás után. A rendőrök az őrsre vitték a nőt, aki eszméletlenül feküdt a peronon két civil társaságában. A mentősök röviddel később a helyszínre érkeztek, és a 27 éves nőt a birminghami Queen Elizabeth Kórházba szállították, ahol három nappal később elhunyt.

Sudanese asylum seeker Deng Chol Majek is on trial for the mu*der of 27-year-old Rhiannon Skye Whyte, who was stab*ed 23 times with a screwdriver at Walsall’s Bescot Stadium station in October 2024.



CCTV footage shows Majek watching his victim before the attack, then later… pic.twitter.com/hHoPFqgQaB — Tortured History (@TorturedHistory) October 20, 2025

Majeket a rendőrök október 21-én reggel 05.06-kor tartóztatták le a hotelben, gyilkossági kísérlet gyanújával.

A kihallgatás előtt figyelmeztették, hogy nem kötelező vallomást tenni, de az elhallgatott információk később hátrányosan befolyásolhatják a védelmét,

és minden nyilatkozata bizonyítékként felhasználható ellene. A kihallgatás során végig hallgatott.

Hallgatott a bíróságon a szudáni migráns

A hétfői tárgyalási napon Majek védőügyvédje, Gurdeep Garcha KC elmondta, hogy a vádlott elismerte, hogy a hotel biztonsági kamerája rögzítette őt október 20-án 19.45 és 23.00 között. Ugyanakkor tagadta, hogy ő lett volna az a személy, aki a peronra ment, és körülbelül két percig ott tartózkodott, mielőtt visszatért a lépcsőhöz, amely a késelés helyszínéhez vezetett.

Did that man in your video kill anyone?.... Now compare him to

Illegal migrant Deng Chol Majek who followed Rhiannon Skye Whyte and murdered her for no reason, he stabbed her with a screwdriver 23 times 🤬 pic.twitter.com/ceBbUKifOh — 🤍𝕁𝕆🤍 (@jomickane) October 15, 2025

A tárgyalás folytatódik és további bizonyítási eljárás várható.

Megdöbbentő adatok láttak napvilágot a migránsbűnözésről

A brit Konzervatív Párt júliusi elemzése szerint a La Manche csatornán csónakkal érkező illegális migránsok jelentős arányban kerülnek börtönbe, ráadásul jóval gyakrabban, mint a brit állampolgárok vagy a legális bevándorlók. A párt a börtönstatisztikákat és a legfrissebb népszámlálási adatokat összevetve arra a következtetésre jutott, hogy a csatornán átkelő migránsok jelentős bűnözési kockázatot jelentenek.