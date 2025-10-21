Hallgat a gyilkossággal gyanúsított migráns

Egy szudáni migráns, akit egy szállodai alkalmazott, Rhiannon Skye Whyte meggyilkolásával vádolnak, a rendőrség több mint 90 perces kihallgatása alatt végig hallgatott, tagadta a gyilkosságot – számolt be róla az ITV információi alapján az Origo.
Deng Chol Majek tagadja, hogy ő lenne az a férfi, akit a biztonsági kamerák rögzítettek, amint Whyte-ot a walsalli Park Inn szállodától a közeli Bescot Stadium állomásig követi, ahol 23 alkalommal megszúrták.
A dokumentum szerint 2024. október 20-án este 11.33-kor két rendőrtisztet küldtek a hotelbe egy segélyhívás után. A rendőrök az őrsre vitték a nőt, aki eszméletlenül feküdt a peronon két civil társaságában. A mentősök röviddel később a helyszínre érkeztek, és a 27 éves nőt a birminghami Queen Elizabeth Kórházba szállították, ahol három nappal később elhunyt.
Majeket a rendőrök október 21-én reggel 05.06-kor tartóztatták le a hotelben, gyilkossági kísérlet gyanújával.
A kihallgatás előtt figyelmeztették, hogy nem kötelező vallomást tenni, de az elhallgatott információk később hátrányosan befolyásolhatják a védelmét,
és minden nyilatkozata bizonyítékként felhasználható ellene. A kihallgatás során végig hallgatott.
Hallgatott a bíróságon a szudáni migráns
A hétfői tárgyalási napon Majek védőügyvédje, Gurdeep Garcha KC elmondta, hogy a vádlott elismerte, hogy a hotel biztonsági kamerája rögzítette őt október 20-án 19.45 és 23.00 között. Ugyanakkor tagadta, hogy ő lett volna az a személy, aki a peronra ment, és körülbelül két percig ott tartózkodott, mielőtt visszatért a lépcsőhöz, amely a késelés helyszínéhez vezetett.
A tárgyalás folytatódik és további bizonyítási eljárás várható.
Megdöbbentő adatok láttak napvilágot a migránsbűnözésről
A brit Konzervatív Párt júliusi elemzése szerint a La Manche csatornán csónakkal érkező illegális migránsok jelentős arányban kerülnek börtönbe, ráadásul jóval gyakrabban, mint a brit állampolgárok vagy a legális bevándorlók. A párt a börtönstatisztikákat és a legfrissebb népszámlálási adatokat összevetve arra a következtetésre jutott, hogy a csatornán átkelő migránsok jelentős bűnözési kockázatot jelentenek.