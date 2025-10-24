Nagy-BritanniaKeir Starmerillegális migráció

Végképp megbukott a baloldali kormány migrációs megállapodása?

A franciák vonakodása miatt megbukni látszik a brit kabinet terve a migrációs helyzet kezelésére. Nagy-Britannia baloldali kormánya láthatóan nem tud mit kezdeni az országot elárasztó illegális migránsokkal, a polgárok türelme pedig egyre fogy.

2025. 10. 24. 5:58
Illusztráció
Továbbra sem enyhül Nagy-Britanniában a migrációs nyomás. Bár a baloldali kormány áttörésként igyekezett tálalni a franciákkal az illegális migrációról nyáron kötött megállapodást, úgy tűnik, az nem hozott számottevő változást – számol be róla a The Telegraph brit napilap.

Nagy-Britannia miniszterelnöke, Keir Starmer és Emmanuel Macron francia elnök a nyáron írt alá megállapodást az illegális migrációról
Nagy-Britannia miniszterelnöke, Keir Starmer és Emmanuel Macron francia elnök a nyáron írt alá megállapodást az illegális migrációról

Martin Hewitt, az Egyesült Királyság határbiztonsági parancsnoka nemrég „frusztrálónak” nevezte, hogy a francia hatóságok nem tudták bevezetni az agresszívabb taktikát a sekély vizeken közlekedő csónakokkal szemben. Most úgy tűnik, Franciaország teljesen visszakozik a stratégiától.

A Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök által júliusban aláírt egyezmény értelmében a francia hatóságoknak vissza kellene fordítaniuk a parttól 300 méteren belül a Nagy-Britannia felé induló migráns csónakokat. Júliusban, napokkal Macron és Starmer találkozója előtt francia tisztviselőket láttak, amint Boulogne-tól délre a tengerbe gázoltak, és felvágták egy nagy gumicsónak oldalát, amely a part közelében sodródott.

Most azonban a francia hatóságok felfüggesztették a La Manche csatornán átkelő migránscsónakok feltartóztatására irányuló fellépést. A döntés hátterében biztonsági aggályok és jogi kockázatok állnak.

A franciák arra hivatkoznak, hogy a fellépés emberéleteket veszélyeztetne és ezáltal sértené a tengerjogot. A brit miniszterek ezzel szemben azzal érveltek, hogy mivel az embercsempészek és a migránsok illegálisan cselekszenek, a francia hatóságoknak jogukban áll beavatkozni a tengeren.

A BBC által idézett francia források szerint nemcsak a biztonsági aggályok, hanem az ország jelenlegi politikai zűrzavara is hozzájárult a döntéshez. Bruno Retailleau belügyminiszter távozása szintén szerepet játszhatott, aki korábban a La Manche csatornán alkalmazott keményebb fellépés egyik fő szószólója volt.

Ez csak politikai színjáték. Sok hűhó semmiért

– nyilatkozta egy francia tengerbiztonsági szakértő a BBC-nek.

Peter Walsh, az Oxfordi Egyetem Migrációs Obszervatóriumának kutatója szerint „lehetséges, hogy [az új tengeri intézkedések] soha nem valósulnak meg”.

Hewitt folytatja az egyeztetéseket a francia féllel, többek között az illetékes államtitkárral

Három héttel ezelőtt Párizsban találkoztam vele, hogy hangsúlyozzam, mennyire fontos számunkra ennek a tengeri taktikának a bevezetése a taxicsónak-forgatókönyv miatt

– árulta el Hewitt.

Macron elnök is utalt erre a júliusi csúcstalálkozón, amikor a brit miniszterelnökkel beszélt. Így tehát frusztráló, hogy ennyi időbe telt. A politikai instabilitás nyilvánvalóan hozzájárult ehhez a helyzethez

– vélekedett a brit politikus.
Borítókép: Illusztráció

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

