Végképp megbukott a baloldali kormány migrációs megállapodása?

Továbbra sem enyhül Nagy-Britanniában a migrációs nyomás. Bár a baloldali kormány áttörésként igyekezett tálalni a franciákkal az illegális migrációról nyáron kötött megállapodást, úgy tűnik, az nem hozott számottevő változást – számol be róla a The Telegraph brit napilap.

Nagy-Britannia miniszterelnöke, Keir Starmer és Emmanuel Macron francia elnök a nyáron írt alá megállapodást az illegális migrációról (Fotó: AFP)

Martin Hewitt, az Egyesült Királyság határbiztonsági parancsnoka nemrég „frusztrálónak” nevezte, hogy a francia hatóságok nem tudták bevezetni az agresszívabb taktikát a sekély vizeken közlekedő csónakokkal szemben. Most úgy tűnik, Franciaország teljesen visszakozik a stratégiától.