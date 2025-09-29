  • Magyar Nemzet
Magyarország családi adóparadicsom, és csak egy döntésen múlik, hogy szétverhetik-e

Történelmi adócsökkentések jellemzik ma Magyarországot, de vannak, akik a hatalom megszerzése után ezeket megszüntetnék, és végrehajtanának mindent, amit külföldről kérnek tőlük.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 12:37
Forrás: Pexels
„Micsoda hét: több százezer édesanya válik szja-mentessé, ez egy átlagbérnél havi 105 ezer forintot jelent” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke rámutatott: így is lehet, és hol a vége.

Budapest, 2023. március 18. Egy fiatal pár babakocsival sétál a megújult kőbányai Sportliget területén.
Fotó: MTVA/Róka László

A háromgyermekes anyák szerdától szja-mentesek

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Majd felhívta a figyelmet több olyan intézkedésre, amelyeket a kormány a családok és a fiatalok támogatására vezetett be:

  • A családi adókedvezmény már emelkedett 50 százalékkal, de januártól további 50 százalékkal emelkedik.
  • A kétgyermekes anyák adómentessége további, 650 ezer családnak jelent majd hatalmas segítséget.
  • A 30 év alatti egygyermekes anyák már szja-mentesek.
  • A 25 év alattiak az átlagbérig adómentesek.
  • A gyed és a csed adómentességére évi 10 milliárdot költünk, ez az anyukáknak havi 60 ezres megtakarítást jelent.
  • Elindult a fix 3, a babaváró, a csok pedig továbbra is nagy sikernek örvend.

Történelmi adócsökkentések, családi adóparadicsom, példátlan közös sikerek. Mi ezt kínáljuk a magyar embereknek

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra, aki rámutatott: mindennek hamar vége lesz, ha nem nemzeti kormányzás van Magyarországon. Ezeket az intézkedéseket Brüsszelből és magyarországi liberális közgazdászok is éjjel-nappal támadják. Arra várnak, hogy egyszer megkaparintsák a hatalmat, és azonnal szétvernek mindent, amit 15 év alatt közösen felépítettünk. Nagy a tét és a döntésünknek súlya van. Döntsünk okosan, hallgassunk az eszünkre – tette hozzá.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

