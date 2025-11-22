orosz-ukrán háborúháborúTrump

Zelenszkij színt vallott: semmilyen körülmények közt nem akar békét

Donald Trump kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkijnek el kell fogadnia a Fehér Ház új, 28 pontos ukrajnai béketervét különben Ukrajna a „legkeményebb télre” és további súlyos veszteségekre számíthat. Az ukrán elnök „rendkívül nehéz választásról” beszélt: méltóság vagy egy kulcsfontosságú partner elvesztése. Zelenszkij és az európaiak a háborút folytatnák. Az ukrán elnök színt vallott. Semmilyen körülmények közt nem akar békét.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 6:22
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő (Fotó: AFP)
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek „jóvá kell hagynia” az amerikai javaslatot a béke megteremtésére Oroszország ukrajnai háborújának lezárásával kapcsolatban. Hozzátette, hogy már egyeztetett ukrán képviselőkkel a javaslatról.

Újságíróknak nyilatkozva Trump kifejtette: 

Szerintünk van mód a béke elérésére. Neki jóvá kell hagynia

 – utalva Zelenszkijre. Majd megjegyezte, hogy szerinte Ukrajnának gyorsabban kellett volna cselekednie. Hozzátette:

Ez egy hideg tél, és sok nagy energiatermelő üzemet támadás ér, hogy finoman fogalmazzak.

A hét elején Trump jóváhagyott egy új, 28 pontos béketervezetet, amely ukrán tisztviselők szerint számos ponton tükrözi Moszkva hosszú ideje ismert követeléseit – beleértve területi engedményeket, korlátozásokat Ukrajna katonai képességeire, valamint nemzetközi szövetségeinek korlátozását.

Trump lehűtötte az európai háborúpárti hangulatot

Trump döbbenetesnek nevezte az ukrajnai helyzetet, kiemelve a súlyos veszteségeket és a téli energia-infrastruktúra elleni folyamatos támadásokat. Állítása szerint Ukrajna és Oroszország együtt „heti hatezer-hétezer katonát veszít”, és „a múlt hónapban 25 ezer katonát veszítettek”, amit a II. világháború óta példátlannak nevezett.

Zelenszkij folytatná a háborút

Zelenszkij november 21-én nemzetéhez intézett beszédében reagált a növekvő aggodalmakra egy új béketervezet kapcsán. 

Beszédében Ukrajna helyzetét az egyik legnehezebbként írta le, elismerve az országot sújtó diplomáciai nyomást.

 Néven nem említve az amerikai javaslatot, a jelenlegi körülményeket „bonyolultnak” minősítette, és figyelmeztetett a kulcsfontosságú stratégiai kapcsolatok megterhelésének kockázatára.

Ukrajnának hamarosan rendkívül nehéz választás elé kell néznie. Vagy a méltóság elvesztése, vagy egy kulcsfontosságú partner kockáztatása. Vagy 28 bonyolult pont, vagy a legkeményebb tél – és a következményes kockázatok

 – jelentette ki Zelenszkij.

Majd hozzátette: 

Össze kell szednünk magunkat, abba kell hagynunk a veszekedéseket, abba kell hagynunk a politikai játékokat. Az államnak működnie kell. Egy háborúban álló ország parlamentjének egységben kell dolgoznia. A kormánynak hatékonyan kell működnie.

Európában eközben megindult a háborús nagyüzem. Az uniós vezetők az ukránok mellett álltak ki.

A német kancellár úgy fogalmazott: 

Ukrajna számíthat ránk.

Amikor Zelenszkij megjegyzéseiről kérdezték, Trump azt mondta: tetszeni kellene neki a terv. Úgy folytatta: 

És ha nem tetszik neki, nos, akkor folytassák csak a harcot, gondolom

 – utalva egy feszült februári találkozóra az ukrán elnökkel, amely átmenetileg megterhelte a két ország viszonyát.

Emlékeznek, nem is olyan régen az Ovális Irodában? Azt mondtam, nincsenek lapjaitok

 – idézte fel Trump a találkozót.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő (Fotó: AFP)

