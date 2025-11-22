Zelenszkij színt vallott: semmilyen körülmények közt nem akar békét

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek „jóvá kell hagynia” az amerikai javaslatot a béke megteremtésére Oroszország ukrajnai háborújának lezárásával kapcsolatban. Hozzátette, hogy már egyeztetett ukrán képviselőkkel a javaslatról.

Újságíróknak nyilatkozva Trump kifejtette:

Szerintünk van mód a béke elérésére. Neki jóvá kell hagynia

– utalva Zelenszkijre. Majd megjegyezte, hogy szerinte Ukrajnának gyorsabban kellett volna cselekednie. Hozzátette:

Ez egy hideg tél, és sok nagy energiatermelő üzemet támadás ér, hogy finoman fogalmazzak.

A hét elején Trump jóváhagyott egy új, 28 pontos béketervezetet, amely ukrán tisztviselők szerint számos ponton tükrözi Moszkva hosszú ideje ismert követeléseit – beleértve területi engedményeket, korlátozásokat Ukrajna katonai képességeire, valamint nemzetközi szövetségeinek korlátozását.

Trump lehűtötte az európai háborúpárti hangulatot

Trump döbbenetesnek nevezte az ukrajnai helyzetet, kiemelve a súlyos veszteségeket és a téli energia-infrastruktúra elleni folyamatos támadásokat. Állítása szerint Ukrajna és Oroszország együtt „heti hatezer-hétezer katonát veszít”, és „a múlt hónapban 25 ezer katonát veszítettek”, amit a II. világháború óta példátlannak nevezett.

Zelenszkij folytatná a háborút

Zelenszkij november 21-én nemzetéhez intézett beszédében reagált a növekvő aggodalmakra egy új béketervezet kapcsán.

Beszédében Ukrajna helyzetét az egyik legnehezebbként írta le, elismerve az országot sújtó diplomáciai nyomást.

Néven nem említve az amerikai javaslatot, a jelenlegi körülményeket „bonyolultnak” minősítette, és figyelmeztetett a kulcsfontosságú stratégiai kapcsolatok megterhelésének kockázatára.

Ukrajnának hamarosan rendkívül nehéz választás elé kell néznie. Vagy a méltóság elvesztése, vagy egy kulcsfontosságú partner kockáztatása. Vagy 28 bonyolult pont, vagy a legkeményebb tél – és a következményes kockázatok

– jelentette ki Zelenszkij.

Majd hozzátette:

Össze kell szednünk magunkat, abba kell hagynunk a veszekedéseket, abba kell hagynunk a politikai játékokat. Az államnak működnie kell. Egy háborúban álló ország parlamentjének egységben kell dolgoznia. A kormánynak hatékonyan kell működnie.

Európában eközben megindult a háborús nagyüzem. Az uniós vezetők az ukránok mellett álltak ki.