Uszik megúszta, a WBO – egyelőre – nem fosztotta meg vitathatatlan bajnoki címétől

Amikor a nyáron, július 19-én késő este egy 38 éves ukrán bunyós a zsúfolásig megtelt Wembley-ben az ötödik menetben kiütötte a 27 éves Daniel Dubois-t (22-3, 21 KO), és ezzel pályafutása során harmadszor, a királykategóriában pedig másodszor lett vitathatatlan bajnok, mindenki kijelentette, aki a profi ökölvívás körül él és mozog, hogy jelenleg Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) a világ legjobb bunyósa, ugyanis amit a Dubois elleni sikerével elért – a cirkálósúly után kétszer is vitathatatlan bajnok lett a nehézsúlyban – még soha senkinek nem sikerült a négyöves rendszer létezése óta. Azonban ezzel az élet nem állt meg, hiszen Uszik hiába nyilatkozta, hogy hosszabb pihenőre vágyik, a szervezetek a saját hivatalos kihívóik ellen akarták őt a ringben látni.

Uszik megmaradt vitathatatlan bajnoknak, a WBO megkegyelmezett neki (Fotó: BBC/Queensberry)

Uszik elsőre az IBF miatt veszítette el a vitathatatlan bajnoki címét, most a WBO volt soron

Az ukrán bokszoló elég régen érezhette meg, milyen vereséggel távozni a ringből, ugyanis amatőrben még

2009-ben, a milánói világbajnokságon kapott ki utoljára

a nehézsúlyúak elődöntőjében, miután a későbbi világbajnok, az orosz Jegor Mehoncev 14-10-es pontozással jobbnak bizonyult Usziknál.

Uszik amatőr statisztikája olimpiai bajnok (2012 London)

világbajnok (2011 Baku)

335 győzelem

15 vereség

Az ukrán 2013-ban profinak állt, és 2016-ban már világbajnoknak is mondhatta magát a cirkálósúlyban, miután kipontozta a lengyel Krzysztof Głowackit (32-4, 20 KO), és a WBO vb-övét a derekára akasztotta. És innentől kezdve elindult azon az úton, ami a profi boksz jelenlegi legjobbjává tette.

Amikor Uszik cirkálósúlyban vitathatatlan bajnok lett Murat Gassiev (32-2-1, 25 KO) legyőzésével, majd megvédte mind a négy nagy szervezet övét a brit Tony Bellew (30-3-1, 20 KO) kiütésével, új motivációra volt szüksége, így felment nehézsúlyba. Ott 2024. május 18-án egy emlékezetes csatában megosztott pontozással legyőzte Tyson Furyt (34-2-1, 24 KO), és a királykategóriában is vitathatatlan bajnok lett, igaz, itt már az öt nagy szervezet – WBA, WBC, WBO, IBF és az IBO – bajnoki öveit megszerezve. Ekkor azonban a Fury elleni visszavágó miatt nem állt ki az IBF kötelező kihívójával, az általa akkor már egyszer legyőzött Dubois-val, így a szervezet megfosztotta a vb-címétől, amivel ugrott a vitathatatlan bajnoki cím.