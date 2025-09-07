Rendkívüli

Meghalt a fiatal színésznő, Koós Boglárka

Uszikvitathatatlan bajnokParkerhalasztásWBO

Uszik megúszta, a WBO – egyelőre – nem fosztotta meg vitathatatlan bajnoki címétől

A profi ökölvívás történetében senki sem mondhatta el – a négyöves korszak kezdetétől –, hogy kétszer is képes volt a királykategóriában megszerezni a vitathatatlan bajnoki címet, ráadásul úgy, hogy előtte ugyanezt megtette a cirkálósúlyban is. Az egyetlen kivétel Olekszandr Uszik, aki most csak a WBO belátásának köszönheti, hogy nem bukta el a zöld asztalnál a ringben kivívott világbajnoki címét. A szervezet ugyanis szemet hunyt az ukrán táncos videója miatt kialakult botránya felett, elhitte, hogy sérült, és 90 napos haladékot adott Usziknak és csapatának, hogy megegyezzen Joseph Parkerrel, a WBO kötelező kihívójával.

Molnár László
2025. 09. 07. 11:29
Uszik a WBO döntésének köszönhetően továbbra is a nehézsúly vitathatatlan bajnokának mondhatja magát
Uszik a WBO döntésének köszönhetően továbbra is a nehézsúly vitathatatlan bajnokának mondhatja magát (Fotó: NurPhoto via AFP/Andrzej Iwanczuk)
Amikor a nyáron, július 19-én késő este egy 38 éves ukrán bunyós a zsúfolásig megtelt Wembley-ben az ötödik menetben kiütötte a 27 éves Daniel Dubois-t (22-3, 21 KO), és ezzel pályafutása során harmadszor, a királykategóriában pedig másodszor lett vitathatatlan bajnok, mindenki kijelentette, aki a profi ökölvívás körül él és mozog, hogy jelenleg Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) a világ legjobb bunyósa, ugyanis amit a Dubois elleni sikerével elért – a cirkálósúly után kétszer is vitathatatlan bajnok lett a nehézsúlyban – még soha senkinek nem sikerült a négyöves rendszer létezése óta. Azonban ezzel az élet nem állt meg, hiszen Uszik hiába nyilatkozta, hogy hosszabb pihenőre vágyik, a szervezetek a saját hivatalos kihívóik ellen akarták őt a ringben látni.

Uszik megmaradt vitathatatlan bajnoknak, a WBO megkegyelmezett neki
Uszik megmaradt vitathatatlan bajnoknak, a WBO megkegyelmezett neki (Fotó: BBC/Queensberry)

Uszik elsőre az IBF miatt veszítette el a vitathatatlan bajnoki címét, most a WBO volt soron

Az ukrán bokszoló elég régen érezhette meg, milyen vereséggel távozni a ringből, ugyanis amatőrben még 

2009-ben, a milánói világbajnokságon kapott ki utoljára 

a nehézsúlyúak elődöntőjében, miután a későbbi világbajnok, az orosz Jegor Mehoncev 14-10-es pontozással jobbnak bizonyult Usziknál.

Uszik amatőr statisztikája

  • olimpiai bajnok (2012 London)
  • világbajnok (2011 Baku)
  • 335 győzelem
  • 15 vereség

Az ukrán 2013-ban profinak állt, és 2016-ban már világbajnoknak is mondhatta magát a cirkálósúlyban, miután kipontozta a lengyel Krzysztof Głowackit (32-4, 20 KO), és a WBO vb-övét a derekára akasztotta. És innentől kezdve elindult azon az úton, ami a profi boksz jelenlegi legjobbjává tette.

Amikor Uszik cirkálósúlyban vitathatatlan bajnok lett Murat Gassiev (32-2-1, 25 KO) legyőzésével, majd megvédte mind a négy nagy szervezet övét a brit Tony Bellew (30-3-1, 20 KO) kiütésével, új motivációra volt szüksége, így felment nehézsúlyba. Ott 2024. május 18-án egy emlékezetes csatában megosztott pontozással legyőzte Tyson Furyt (34-2-1, 24 KO), és a királykategóriában is vitathatatlan bajnok lett, igaz, itt már az öt nagy szervezet – WBA, WBC, WBO, IBF és az IBO – bajnoki öveit megszerezve. Ekkor azonban a Fury elleni visszavágó miatt nem állt ki az IBF kötelező kihívójával, az általa akkor már egyszer legyőzött Dubois-val, így a szervezet megfosztotta a vb-címétől, amivel ugrott a vitathatatlan bajnoki cím. 

Miután a britet idén nyáron másodszor is kiütötte, újra vitathatatlan bajnok lett. Ezúttal viszont a WBO jelentkezett be, hogy álljon ki még idén a szervezet ideiglenes világbajnokával, az új-zélandi Joseph Parkerrel (36-3, 24 KO).

Parker legutóbbi meccsén két menet alatt elintézte Martin Bakolét
Parker legutóbbi meccsén két menet alatt elintézte Martin Bakolét (Fotó: Richard Pelham)

Uszik sérültet jelentett, majd lebukott egy táncos videóval

Olekszandr Uszik viszont több időt kért a WBO-tól a Joseph Parker elleni kötelező címvédés tárgyalására, ugyanis arra hivatkozik a csapata, hogy az ukrán jelenleg sérült, és nem tudják, mikor léphet legközelebb szorítóba. A szervezet már majdnem megengedte a halasztást, ám a világhálóra felkerült egy minapi videó, amin elég egyértelműen látszik, az ukrán sérülése eléggé kitalált lehet. Ugyanis Uszik olyan táncot lejt egy zenés fesztiválon, hogy azt még a popkirály, Michael Jackson is megirigyelhette volna.

Előbb Parker csapata furcsállotta a videót látva, hogy Uszik miként lehet sérült, ha ilyen mozgásra képes, majd a WBO bejelentette, az ukránnak orvosi szakvéleményekkel kell alátámasztania a sérülése valódiságát, különben megfosztja a szervezet világbajnoki címétől.

A WBO megkegyelmezett, Uszik vitathatatlan bajnok maradt

A secondsout.com szakportál megtudta, hogy a WBO végül meghozta az ügyben a döntését. A szervezet további 90 nap haladékot adott Usziknak, hogy megegyezzen Parkerrel kettejük meccséről, igaz, annak kezdetének augusztus 9-et jelölte meg, amikor is benyújtotta az ukrán bunyós csapata a sérüléséről szóló kérvényét.

– Uszikék sérülésre hivatkozó kérelmét a benyújtott orvosi véleményekre alapozva elfogadjuk, és 90 napos haladékot biztosítunk számára. Ez a hosszabbítás visszamenőleges hatállyal bír az eredeti beadvány benyújtásának napjától, 2025. augusztus 9-től. 

Joseph Parker addig engedélyt kap, hogy megvédje szervezetünk ideiglenes bajnoki címét, míg Uszikot arra kötelezzük, hogy a legközelebbi meccsén a WBO hivatalos kihívója ellen lépjen ringbe, 

számára közbeeső, más ellen vívandó mérkőzést nem hagyunk jóvá – áll a WBO közleményében.

Ennek tudatában azonnal bejelentették, hogy Parker október 25-én ringbe lép a brit Fabio Wardley (19-0-1, 18 KO) ellen a londoni Q2 Arénában. Az új-zélandi bokszoló a februári, Martin Bakole (21-2-1, 16 KO) elleni kiütéses győzelme óta először tér vissza a ringbe.

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

