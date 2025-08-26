A bokszlegenda újabb nagy lehetősége: Pacquiao megint világbajnok lehet

Rendkívüli

A profi ökölvívás történetének egyik legnagyobb alakja júliusban 46 évesen tért vissza a ringbe, és nem járt messze attól, hogy négy év kihagyást követően azonnal visszatérjen a csúcsra. A korábban nyolc súlycsoportban világbajnoki címet szerzett Manny Pacquiao ugyan akkor többségi döntés után nem tudta elhódítani Las Vegasban a WBC váltósúlyú vb-címét, ám most újabb lehetőséget kap. Ezúttal a WBA váltósúlyú bajnoka, Rolando „Rolly" Romero ellen léphet ringbe.

2025. 08. 26. 8:39
Pacquiao ezúttal a WBA váltósúlyú vb-övét veheti célba
Pacquiao ezúttal a WBA váltósúlyú vb-övét veheti célba Forrás: usatoday.com/getty
Amikor május 21-én a profi boksz egyik élő legendája bejelentette, hogy 46 évesen visszatér és július 19-én Las Vegasban azonnal világbajnoki címmeccsen bunyózik, sokan azt hitték, hogy ez egy kései április 1-jei vicc. Aztán kiderült, hogy a korábban nyolc súlycsoportban vb-címig jutó Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO) nagyon is komolyan gondolta a visszatérést, és Las Vegasban, az MGM Arénában a WBC regnáló váltósúlyú világbajnoka, Mario Barrios (29-2-2, 19 KO) ellen nem is sok hiányzott ahhoz, hogy a súlycsoport messze legidősebb világbajnoka legyen. A filippínó ikon a tizenkét menet során felvillantva régi önmagát, végül döntetlenre végzett Barrios ellen – az egyik pontozó 115-113-ra a címvédőt látta jobbnak, míg a másik kettő nem tudott dönteni a két bunyós között, és 114-114-re adta a mérkőzést –, így utóbbi megtarthatta a vb-övét.

Pacquiao szinte mindent megőrzött régi tudásából, ám a pontozók szerint ez is kevés volt a győzelemhez
Pacquiao szinte mindent megőrzött régi tudásából, jöhet számára az újabb nagy kihívás      Fotó: usatoday.com/getty

Pacquiao újra megpróbálhatja, a WBA újdonsült világbajnoka kész az összecsapásra

A mexikói–amerikai bunyós főleg a meccs elején – a második, harmadik és negyedik menetben – és a két záró etapban bizonyult jobbnak Pacquiaónál, és a szakemberek szerint remek hajrájának köszönhette, hogy megvédhette a címét. Már ott a ringben a visszavágó lehetőségéről beszélt mindkét bunyós, ám kiderült, Pacman nem fog a közeli jövőben újra Barrios ellen bunyózni.

Eddig nyolc súlycsoportban volt világbajnok a filippínó legenda

  • Légsúly
  • Kispehelysúly
  • Pehelysúly
  • Nagypehelysúly
  • Könnyűsúly
  • Kisváltósúly
  • Váltósúly
  • Nagyváltósúly

Azonban Pacquiaónak nem kell az álmairól lemondania, ugyanis a Secondsout.com hírportál megírta, máris újabb címmeccset vívhat, igaz, ezúttal egy másik nagy szervezet, a WBA égisze alatt. Miután megerősítést nyert, hogy Pacman folytatja profi karrierjét, 

az újdonsült WBA váltósúlyú bajnok, Rolando „Rolly” Romero (17-2, 13 KO) azonnal jelezte, kész összecsapni a legendával, 

ami szerinte igencsak kedvére lenne a rajongóknak. Romero legutóbb májusban lépett ringbe Ryan Garcia (24-2-1, 20 KO) ellen, ahol egyhangú pontozással győzte le honfitársát a legendás New York-i Times Square-en, ami vitathatatlanul eddigi legjobb teljesítménye volt.

– Ki ne szeretne bekerülni a Hírességek Csarnokába? A Pacquiao elleni meccs a legegyszerűbb módja a bejutásnak, nem igaz? Meg tudjuk csinálni, és pontosan tudom, ez a meccs lesz a rajongók kedvence – nyilatkozta Romero.

Romero győzelme Garcia ellen:

 

