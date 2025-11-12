Putyinstratégiai partnerukrajnai háborúTokajevkazahsztáni államfőKazahsztán

Putyin a stratégiai partnerével tárgyalt Moszkvában

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn a Kremlben fogadta Kaszim-Zsomart Tokajev kazahsztáni államfőt. A megbeszélésen a két ország stratégiai partnerségének aktuális kérdéseiről és a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 8:24
Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn a Kremlben fogadta Kaszim-Zsomart Tokajev kazahsztáni államfőt Forrás: AFP
Az orosz elnök megköszönte kazahsztáni kollégájának a moszkvai látogatását, és hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban állnak egymással. Mint mondta, a mostani egyeztetés a kétoldalú kapcsolatok teljes napirendjét érinti. – Úgy gondolom, nagyon jól fogjuk zárni az idei évet, és meg fogjuk tervezni a jövőre és a középtávú kilátásokra vonatkozó terveinket – fogalmazott Putyin.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn a Kremlben fogadta Kaszim-Zsomart Tokajev kazahsztáni államfőt. Fotó: AFP

Tokajev az orosz vezetőt idősebb társának nevezte, és megköszönte a meleg fogadtatást. Hangsúlyozta, hogy szeretné megosztani véleményét az aktuális nemzetközi eseményekről, egyúttal kiemelte a két ország közötti jó kapcsolatokat – számolt be róla a RIA Novosztyi.

Ami a kétoldalú együttműködést illeti, az stratégiai partnerség, szövetségi kapcsolat jellegű. Nincs olyan terület, ahol ne lennénk kapcsolatban egymással, ne dolgoznánk együtt

– mondta a kazah államfő.

A találkozó a Kreml reprezentatív irodájában zajlott, mintegy három órán át, és a vezetők négyszemközt is egyeztettek. Tokajev kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Oroszországba. Szerdán a felek részt vesznek a XXI. Interregionális Együttműködési Fórum online plenáris ülésén, közös nyilatkozatot tesznek a sajtónak, valamint több dokumentumot is aláírnak. Putyin az alkalomból díszfogadást ad vendége tiszteletére.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte: az orosz elnök a megbeszélés során tájékoztatja Tokajevet a fronton történt legfrissebb eseményekről és az ukrajnai helyzet rendezésének lehetőségeiről.

Putyin és Tokajev legutóbb október 10-én találkozott Dusanbéban. Akkor a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről, köztük a kazahsztáni atomerőmű-építésről és az áruforgalomról tárgyaltak.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

