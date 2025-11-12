Putyin a stratégiai partnerével tárgyalt Moszkvában

Az orosz elnök megköszönte kazahsztáni kollégájának a moszkvai látogatását, és hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban állnak egymással. Mint mondta, a mostani egyeztetés a kétoldalú kapcsolatok teljes napirendjét érinti. – Úgy gondolom, nagyon jól fogjuk zárni az idei évet, és meg fogjuk tervezni a jövőre és a középtávú kilátásokra vonatkozó terveinket – fogalmazott Putyin.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn a Kremlben fogadta Kaszim-Zsomart Tokajev kazahsztáni államfőt. Fotó: AFP

Tokajev az orosz vezetőt idősebb társának nevezte, és megköszönte a meleg fogadtatást. Hangsúlyozta, hogy szeretné megosztani véleményét az aktuális nemzetközi eseményekről, egyúttal kiemelte a két ország közötti jó kapcsolatokat – számolt be róla a RIA Novosztyi.

Ami a kétoldalú együttműködést illeti, az stratégiai partnerség, szövetségi kapcsolat jellegű. Nincs olyan terület, ahol ne lennénk kapcsolatban egymással, ne dolgoznánk együtt

– mondta a kazah államfő.