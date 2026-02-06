Fenyő Miklós rajongói árasztották el a Hősök terét – gyertyák, dalok és amerikai autók kísérték utolsó útjára a rock and roll legendát

A 78 éves korában, 2026. január 31-én elhunyt zenész emlékére összegyűltek a rajongók. A Hősök terén tartott közös emlékezésen a rajongók gyertyagyújtással rótták le tiszteletüket. A szervezők hangsúlyozták: nem koncertet, hanem közös búcsút szeretnének, ahol mindenki megélheti saját emlékeit és személyes kötődését Fenyő Miklós zenéjéhez.

Fenyő Miklósra emlékeznek: Várkonyi Attila (DJ Dominique) interjút adott a helyszínen. Fotó: Havran Zoltán

Több ezer rajongó vett végső búcsú Fenyő Miklóstól

A megemlékezésen a Hungária és a szólókarrier legismertebb dalai – köztük a Csókkirály, a Hotel Menthol és a Limbó hintó – csendültek fel, de zenélt Várkonyi Attila is (DJ Dominique). A helyszínen már órákkal a kezdés előtt gyülekeztek a rajongók. Sokan virágokkal, mécsesekkel érkeztek, mások régi koncertjegyeket és bakelitlemezeket hoztak magukkal. Az amerikai autók rajongóiból álló közösség különleges tisztelgéssel készült: klasszikus járműveikkel körbeállták a teret, reflektoraikkal világítva meg a gyertyákkal teli emlékhelyet.

A gesztus különösen személyes jelentéssel bírt, hiszen Fenyő Miklós köztudottan rajongott az amerikai kultúráért és a veterán autókért.

DJ Dominique a megemlékezés előtt arról beszélt: „Összeszedjük a régi nótákat a Hungária első és második korszakából, illetve a szólókarrierjéből is. Ez nem koncert, nem promóciós megjelenés, ez egy közös emlékezés, természetesen ingyenes.” Hozzátette, személyes kapcsolat fűzte a zenészhez, így olyan dalok is megszólaltak, amelyeket Fenyő Miklós különösen szeretett.