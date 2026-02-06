Fenyő Miklósmegemlékezéshősök tereDJ Dominique

Fenyő Miklós rajongói árasztották el a Hősök terét – gyertyák, dalok és amerikai autók kísérték utolsó útjára a rock and roll legendát

Megható hangulatban, több ezer rajongó, barát és pályatárs jelenlétében búcsúztatták Fenyő Miklóst Budapesten. A magyar rock and roll meghatározó alakjától nem csupán családtagjai és közeli ismerősei, hanem generációk rajongói is elköszöntek: a gyertyák fénye, a Hungária legismertebb slágerei és a zenészhez közel álló amerikai autók különleges hangulatot teremtettek a megemlékezésen. Fenyő Miklós megemlékezése képekben.

Munkatársunktól
2026. 02. 06. 19:43
Fenyő Miklós megemlékezésének szerves elemét képezték a gyönyörű oldtimerek is.
Fenyő Miklós megemlékezésének szerves elemét képezték a gyönyörű oldtimerek is. Fotó: Havran Zoltán
A 78 éves korában, 2026. január 31-én elhunyt zenész emlékére összegyűltek a rajongók. A Hősök terén tartott közös emlékezésen a rajongók gyertyagyújtással rótták le tiszteletüket. A szervezők hangsúlyozták: nem koncertet, hanem közös búcsút szeretnének, ahol mindenki megélheti saját emlékeit és személyes kötődését Fenyő Miklós zenéjéhez.

Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklósra emlékeznek: Várkonyi Attila (DJ Dominique) interjút adott a helyszínen. Fotó: Havran Zoltán

Több ezer rajongó vett végső búcsú Fenyő Miklóstól

A megemlékezésen a Hungária és a szólókarrier legismertebb dalai – köztük a Csókkirály, a Hotel Menthol és a Limbó hintó – csendültek fel, de zenélt Várkonyi Attila is (DJ Dominique). A helyszínen már órákkal a kezdés előtt gyülekeztek a rajongók. Sokan virágokkal, mécsesekkel érkeztek, mások régi koncertjegyeket és bakelitlemezeket hoztak magukkal. Az amerikai autók rajongóiból álló közösség különleges tisztelgéssel készült: klasszikus járműveikkel körbeállták a teret, reflektoraikkal világítva meg a gyertyákkal teli emlékhelyet.

 A gesztus különösen személyes jelentéssel bírt, hiszen Fenyő Miklós köztudottan rajongott az amerikai kultúráért és a veterán autókért.

DJ Dominique a megemlékezés előtt arról beszélt: „Összeszedjük a régi nótákat a Hungária első és második korszakából, illetve a szólókarrierjéből is. Ez nem koncert, nem promóciós megjelenés, ez egy közös emlékezés, természetesen ingyenes.” Hozzátette, személyes kapcsolat fűzte a zenészhez, így olyan dalok is megszólaltak, amelyeket Fenyő Miklós különösen szeretett.

Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Fenyő Miklós megemlékezés Hősök tere
Több ezren búcsúztak Fenyő Miklóstól

A szervezők szerint a gyászolók száma a megemlékezés első órájában több ezer főre nőtt. A tömeg csendben hallgatta a dalokat, sokan együtt énekelték a refréneket, mások meghatottan emlékeztek vissza saját koncertélményeikre.

Fenyő Miklós családja korábban arra kérte a nyilvánosságot, hogy a gyász időszakában tiszteletben tartsák a magánéletüket. A temetés és a hozzá kapcsolódó megemlékezések mégis azt mutatták: a zenész munkássága és személyisége mély nyomot hagyott a magyar könnyűzene történetében és rajongói emlékezetében.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

