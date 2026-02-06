Fenyő Miklós emléke: nagyon úgy tűnik, hogy hihetetlenül látványos lesz az esti búcsú a Hősök terén

Írtunk arról is, hogy Szikora Róbert, Novai Gábor és Dolly úgy döntött, nem vesz részt a gyertyagyújtáson, a bejegyzésében Szikora azt írta, ő a lelkében gyújt gyertyát a rock and roll hazai legendájáért.

…A mi gyertyáinkat a szívünkbe helyeztük és kiolthatatlanul ég…

Azóta egyébként törölte a bejegyzését Szikora és Novai is, ugyanis több Hungária-rajongó is jelezte hozzászólásban, hogy – finoman szólva – nem értenek egyet az indoklással. Erről alább bővebben is olvashat.