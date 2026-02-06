Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy nyilvános megemlékezést tartanak pénteken este hat órától a Hősök terén, miután Fenyő Miklós január 31-én, tüdőgyulladás szövődményei miatt meghalt.
Fenyő Miklós emléke: nagyon úgy tűnik, hogy hihetetlenül látványos lesz az esti búcsú a Hősök terén
Hetvennyolc éves korában érte a halál a magyar legendát, ma tartanak gyertyagyújtást az emlékére.
Írtunk arról is, hogy Szikora Róbert, Novai Gábor és Dolly úgy döntött, nem vesz részt a gyertyagyújtáson, a bejegyzésében Szikora azt írta, ő a lelkében gyújt gyertyát a rock and roll hazai legendájáért.
…A mi gyertyáinkat a szívünkbe helyeztük és kiolthatatlanul ég…
Azóta egyébként törölte a bejegyzését Szikora és Novai is, ugyanis több Hungária-rajongó is jelezte hozzászólásban, hogy – finoman szólva – nem értenek egyet az indoklással. Erről alább bővebben is olvashat.
Most pedig új fordulatot vett az ügy, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy elképesztően látványos estére számíthat, aki a Hősök tere felé veszi az irányt. Az egyik közösségi oldal amerikai autós csoportjában arra hívják a többi tulajdonost, hogy menjenek el ők is az eseményre. A kommentekből kiderül az is, hogy az eseményt bejelentették, és engedélyt is kaptak a felvonulásra. A csoporttársakat az alábbi fotóval hívják gyülekezni.
