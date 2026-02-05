Fenyő Miklós halála: közös gyertyagyújtást tartanak az emlékére

Január 31-én érkezett a szomorú hír, hogy Fenyő Miklós, a legendás zenész, énekes és zenekarvezető 78 évesen elhagyta az árnyékvilágot. Zenésztársai mellett felfedezetje Szandi is megrendülten búcsúzott tőle közösségi oldalán.

Fenyő Miklós és Szandi Fotó: Facebook/Szandi hivatalos

A gyászolókat most közös megemlékezésre és gyertyagyújtára hívják február 6-án 18 órától a Hősök terére.

Mint az esemény Facebook-oldalán írják:

A megemlékezésen megjelennek Miki barátai és Családtagjai is, illetve ott lesz Dj. Várkonyi Attila és Dj. Rákász Béla is, hogy gondoskodjanak a zenei aláfestésről.

Majd hozzáteszik: