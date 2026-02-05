Rendkívüli

Ha csütörtök, akkor Kormányinfó – kövesse nálunk élőben!

fenyő miklósmegemlékezésesemény

Fenyő Miklós halála: közös gyertyagyújtást tartanak az emlékére

Elment a rock and roll király. Fenyő Miklós örökre beírta magát a szívünkbe. Hozz egy mécsest vagy egy szál virágot, emlékezzünk meg Róla együtt – írják a Budapesti Showszínház által létrehozott Facebook-esemény oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 9:07
Forrás: Facebook / Deutsch Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január 31-én érkezett a szomorú hír, hogy Fenyő Miklós, a legendás zenész, énekes és zenekarvezető 78 évesen elhagyta az árnyékvilágot. Zenésztársai mellett felfedezetje Szandi is megrendülten búcsúzott tőle közösségi oldalán.

Fenyő Miklós
Fenyő Miklós és Szandi Fotó: Facebook/Szandi hivatalos

A gyászolókat most közös megemlékezésre és gyertyagyújtára hívják február 6-án 18 órától a Hősök terére.

Mint az esemény Facebook-oldalán írják:

A megemlékezésen megjelennek Miki barátai és Családtagjai is, illetve ott lesz Dj. Várkonyi Attila és Dj. Rákász Béla is, hogy gondoskodjanak a zenei aláfestésről.

Majd hozzáteszik:

Mindenkit várunk szeretettel! 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknépszava

Bayer Zsolt: Nézegessen népszavás leninfiút!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek azok, akik legszívesebben akasztanának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.