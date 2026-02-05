Fenyő Miklós halála: közös gyertyagyújtást tartanak az emlékére

Január 31-én érkezett a szomorú hír, hogy Fenyő Miklós, a legendás zenész, énekes és zenekarvezető 78 évesen elhagyta az árnyékvilágot. Zenésztársai mellett felfedezetje Szandi is megrendülten búcsúzott tőle közösségi oldalán.
A gyászolókat most közös megemlékezésre és gyertyagyújtára hívják február 6-án 18 órától a Hősök terére.
Mint az esemény Facebook-oldalán írják:
A megemlékezésen megjelennek Miki barátai és Családtagjai is, illetve ott lesz Dj. Várkonyi Attila és Dj. Rákász Béla is, hogy gondoskodjanak a zenei aláfestésről.
Majd hozzáteszik:
Mindenkit várunk szeretettel!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!