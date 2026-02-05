Gyertyagyújtással emlékeznek meg a Hősök terén a január 31-én, 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklósra. Az eseményen nem vesz részt Szikora Róbert, Novai Gábor, és Dolly sem. Azt is tudni, hogy mi a döntés oka.
Fenyő Miklós halála: Szikora Róbert, Novai Gábor és Dolly sem megy el a nyilvános megemlékezésre, ez az oka
Sokan nem értenek velük egyet, a kommentelési lehetőséget máris korlátozták Szikora bejegyzésénél.
„A pénteki, Miki emlékére rendezett gyertyagyújtáson nem veszek részt, részint mert csak a médiából értesültem, részint mert mi hármunkat, a zenekar tagjait senki meg nem hívta. A mi gyertyáinkat a szívünkbe helyeztük és kiolthatatlanul ég, hirdetve: ,»sosem felejtünk el és imádkoztunk tovább érted a lelked nyugalma ért!«” – fogalmazott Szikora Róbert, az R-Go frontembere, a Hungária egykori tagja a közösségi oldalán.
Fenyő Miklóstól a rajongók közös gyertyagyújtással búcsúzhatnak február 6-án a budapesti Hősök terén. Szikora Róbert bejegyzése elég komoly lavinát indított el a kommentszekcióban, valaki azt írta, egy megemlékezésre senkinek nem küldenek meghívót, és ez nem az önérzetről szól. Valaki más úgy vélte, egy igazi barátnak ilyet nem illett volna leírni. A bejegyzéshez feltehetően annyi ezekhez hasonló hozzászólás érkezett, hogy az oldal adminisztrátora korlátozta a kommentelési lehetőséget.
Közben Novai Gábor is megszólalt a közösségi oldalán. Azt írta:
A pénteki, Miki emlékére rendezett gyertyagyújtáson, egyetértésben Dollyval es Robival, nem veszek részt, részint mert csak a médiából értesültem, részint mert mi hármunkat, a zenekar tagjait senki meg nem hívta.
Ennél a bejegyzésnél még lehet hozzászólást írni, azonban a rajongók csalódottságuknak adtak hangot Novai bejegyzése alatt is. Egy kommentelő méltatlannak nevezte a hozzáállást, és úgy fogalmazott: „Nagyon sajnálom, hogy csalódnom kell bennetek! Így tényleg végleg búcsúzunk a Hungáriától!
