Fenyő Miklós halála: Szikora Róbert, Novai Gábor és Dolly sem megy el a nyilvános megemlékezésre, ez az oka

Sokan nem értenek velük egyet, a kommentelési lehetőséget máris korlátozták Szikora bejegyzésénél.

Forrás: Blikk2026. 02. 05. 17:04
Budapest, 1977. november 28. Fenyõ Miklós, Sipos Péter, Kékes Zoltán, Szikora Róbert, a Hungária együttes tagjai. Fotó: MTI/Potzmann János
Gyertyagyújtással emlékeznek meg a Hősök terén a január 31-én, 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklósra. Az eseményen nem vesz részt Szikora Róbert, Novai Gábor, és Dolly sem. Azt is tudni, hogy mi a döntés oka. 

„A pénteki, Miki emlékére rendezett gyertyagyújtáson nem veszek részt, részint mert csak a médiából értesültem, részint mert mi hármunkat, a zenekar tagjait senki meg nem hívta. A mi gyertyáinkat a szívünkbe helyeztük és kiolthatatlanul ég, hirdetve: ,»sosem felejtünk el és imádkoztunk tovább érted a lelked nyugalma ért!«” – fogalmazott Szikora Róbert, az R-Go frontembere, a Hungária egykori tagja a közösségi oldalán.

Fenyő Miklóstól a rajongók közös gyertyagyújtással búcsúzhatnak február 6-án a budapesti Hősök terén. Szikora Róbert bejegyzése elég komoly lavinát indított el a kommentszekcióban, valaki azt írta, egy megemlékezésre senkinek nem küldenek meghívót, és ez nem az önérzetről szól. Valaki más úgy vélte, egy igazi barátnak ilyet nem illett volna leírni. A bejegyzéshez feltehetően annyi ezekhez hasonló hozzászólás érkezett, hogy az oldal adminisztrátora korlátozta a kommentelési lehetőséget. 

Közben Novai Gábor is megszólalt a közösségi oldalán. Azt írta: 

A pénteki, Miki emlékére rendezett gyertyagyújtáson, egyetértésben Dollyval es Robival, nem veszek részt, részint mert csak a médiából értesültem, részint mert mi hármunkat, a zenekar tagjait senki meg nem hívta.

Ennél a bejegyzésnél még lehet hozzászólást írni, azonban a rajongók csalódottságuknak adtak hangot Novai bejegyzése alatt is. Egy kommentelő méltatlannak nevezte a hozzáállást, és úgy fogalmazott: „Nagyon sajnálom, hogy csalódnom kell bennetek! Így tényleg végleg búcsúzunk a Hungáriától! 

Bayer Zsolt
Ünnep az MTA-ban

Éljen az akadémiai szabadság!

