Ne menjen most a szomszédba, vízben áll az ország

Egy ciklon miatt több helyen megemelkedett a tengervízszint, és kiöntött a tenger Horvátország dalmáciai térségében, ahol a dagály elérte a 95 centimétert – közölte csütörtökön a spliti Tengeri-meteorológiai Központ.
A megemelkedett vízszint több tengerparti és szigeteken lévő településen elöntötte a rakpartokat. A legsúlyosabb helyzet Kastelában alakult ki, ahol több épületet, köztük vendéglátóhelyeket és üzleteket is elárasztott a tengervíz.
A kastelai tűzoltóság mintegy 200 lakossági segélykérést kapott az elöntések miatt, a beavatkozások csütörtökön is folytatódtak.
Az időjárási szolgálat szerint Palagruza térségében a hullámok elérték a nyolc métert, a spliti térségben pedig óránként 130 kilométeres déli szélrohamokat mértek. A Tengeri-meteorológiai Központ péntekre újabb erősödő déli szelet jelez előre.
