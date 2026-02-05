Ne menjen most a szomszédba, vízben áll az ország

A megemelkedett vízszint több tengerparti és szigeteken lévő településen elöntötte a rakpartokat. A legsúlyosabb helyzet Kastelában alakult ki, ahol több épületet, köztük vendéglátóhelyeket és üzleteket is elárasztott a tengervíz.

A kastelai tűzoltóság mintegy 200 lakossági segélykérést kapott az elöntések miatt, a beavatkozások csütörtökön is folytatódtak.