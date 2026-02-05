A hétvégén is a felhőké lesz a főszerep – írja előrejelzésében a HungaroMet. Hozzáfűzik, vasárnap lehet nagyobb eséllyel felhőzetcsökkenés és némi napsütés.
Most, hogy itt a tavasz, készítse a lelkét, mert megint havazni fog
Meg a bakancsot. Térképeken a lényeg.
Emellett mindkét nap van esély csapadékra, de összességében nem lesz jelentős a mennyisége. Ahol a térképeken nulla százalék szerepel, ott is előfordulhat, de a mennyisége 1 mm alatt valószínű.
További Belföld híreink
Vasárnap északkeleten estefelé már megjelenhetnek a hópelyhek is. A hegyekben önmagukban is, alacsonyabban fekvő helyeken az esőcseppek közé ágyazódva.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lebuktatta Kapitány Istvánt és Tárkányi Zsoltot a kormánypárti képviselő – kiderült, mire készülnek a tiszások + videó
Gulyás Gergely Kristóf egy vonaton utazott a két tiszás politikussal, akik érdekes dolgokról beszélgettek út közben.
Ismét megerősítették: Ukrajna uniós csatlakozása a Tisza programjának része
A Tisza Párt vezetése támogatja az Ukrán EU-tagságot, erről meg is szavaztatta tavaly a szimpatizánsokat.
Különös módot talált a borsodi férfi arra, hogy kirabolja a ruhaboltot, és egyben teljesen megbénítsa az ott dolgozó nőt
Legalábbis azt hitte, sikerül.
A legsúlyosabb aggályok igazolódtak be a Tiszával kapcsolatban
Kiderült, hogy kettős játszmát folytatnak Magyar Péterék.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lebuktatta Kapitány Istvánt és Tárkányi Zsoltot a kormánypárti képviselő – kiderült, mire készülnek a tiszások + videó
Gulyás Gergely Kristóf egy vonaton utazott a két tiszás politikussal, akik érdekes dolgokról beszélgettek út közben.
Ismét megerősítették: Ukrajna uniós csatlakozása a Tisza programjának része
A Tisza Párt vezetése támogatja az Ukrán EU-tagságot, erről meg is szavaztatta tavaly a szimpatizánsokat.
Különös módot talált a borsodi férfi arra, hogy kirabolja a ruhaboltot, és egyben teljesen megbénítsa az ott dolgozó nőt
Legalábbis azt hitte, sikerül.
A legsúlyosabb aggályok igazolódtak be a Tiszával kapcsolatban
Kiderült, hogy kettős játszmát folytatnak Magyar Péterék.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!