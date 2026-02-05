tavaszidőjárás-jelentéshavazásfelhő

Most, hogy itt a tavasz, készítse a lelkét, mert megint havazni fog

Meg a bakancsot. Térképeken a lényeg.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 05. 14:00
illusztráció Fotó: Dinya Magdolna Forrás: Békés Megyei Hírlap
A hétvégén is a felhőké lesz a főszerep – írja előrejelzésében a HungaroMet. Hozzáfűzik, vasárnap lehet nagyobb eséllyel felhőzetcsökkenés és némi napsütés. 

Emellett mindkét nap van esély csapadékra, de összességében nem lesz jelentős a mennyisége. Ahol a térképeken nulla százalék szerepel, ott is előfordulhat, de a mennyisége 1 mm alatt valószínű. 

Vasárnap északkeleten estefelé már megjelenhetnek a hópelyhek is. A hegyekben önmagukban is, alacsonyabban fekvő helyeken az esőcseppek közé ágyazódva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
Ünnep az MTA-ban

Éljen az akadémiai szabadság!

