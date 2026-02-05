rendőrségtolvajautólopottgyermek

Előkerült egy videó a sülysápi autó- és gyermekrablásról

2026. 02. 05.
autóval együtt raboltak egy gyermeket Sülysápon Forrás: Facebook/Rendészeti Államtitkárság
Gyerekkel együtt lopták el a kocsit, amelyet járó motorral hagyott az édesapa a bölcsőde parkolójában szerdán reggel – számolt be az esetről korábban a Magyar Nemzet. 

Míg az apa a kisebbik gyermekét bevitte az intézménybe, addig a nagyobb a hátsó ülésen várt, azonban mire visszaért, se a kocsi, se a gyermek nem volt ott, ahol hagyta őket. Néhány perccel később egy úri üzlet dolgozója telefonált: ott egy kisfiú, szülők nélkül – számol be az esetről a Rendészeti Államtitkárság a közösségi oldalán. 

Hozzáfűzik, ekkorra már a Pest vármegyei rendőrség minden közelben lévő, hadra fogható egysége az eredeti riasztásra reagálva úton volt. A tolvaj menet közben kirakta a kisfiút az autóból, akinek nem esett baja, az elkövető pedig továbbhajtott a lopott kocsival a szomszédos vármegye irányába.

Ötven kilométerrel távolabb, egy újszászi címen a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség munkatársai megtalálták a lopott autót és a húszéves szentmártonkátai tolvajt is. Érdemi vallomást nem tett, valamint azt állította, hogy a vasútállomáson vette a kocsit ötvenezer forintért. A fiatalembert a rendőrök őrizetbe vették.

