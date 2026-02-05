Előkerült egy videó a sülysápi autó- és gyermekrablásról

Míg az apa a kisebbik gyermekét bevitte az intézménybe, addig a nagyobb a hátsó ülésen várt, azonban mire visszaért, se a kocsi, se a gyermek nem volt ott, ahol hagyta őket. Néhány perccel később egy úri üzlet dolgozója telefonált: ott egy kisfiú, szülők nélkül – számol be az esetről a Rendészeti Államtitkárság a közösségi oldalán.

Hozzáfűzik, ekkorra már a Pest vármegyei rendőrség minden közelben lévő, hadra fogható egysége az eredeti riasztásra reagálva úton volt. A tolvaj menet közben kirakta a kisfiút az autóból, akinek nem esett baja, az elkövető pedig továbbhajtott a lopott kocsival a szomszédos vármegye irányába.