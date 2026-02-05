Olyan programot tervezzen a hétvégére, amit télen és tavasszal is lehet csinálni

Pénteken fokozatosan javulnak a látási viszonyok, ezt követően felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a legtöbb napsütésre a déli vármegyékben, a legkevesebbre az északi tájakon van kilátás. A csapadékzóna fokozatosan tovább helyeződik északkelet felé, emellett helyenként képződhet felettünk is csapadék, a ködös, rétegfelhős tájakon szitálás is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható, de északkeleten ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő.