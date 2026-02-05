hőmérséklethétvégi időjárásidőeső

Olyan programot tervezzen a hétvégére, amit télen és tavasszal is lehet csinálni

Folytatódik az átlagosnál enyhébb, de jellemzően erősen felhős, többfelé csapadékos idő a hétvégén is. A hőmérséklet szombatra kissé visszaesik és a csúcsérték napközben jellemzően 5–11 fok között alakul majd, éjszakánként pedig néhol gyenge fagy is lehet. Az északnyugati, északi szél vasárnap többfelé lesz élénk, olykor erős – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 05. 16:17
természetjáró a Normafánál Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTVA
Pénteken fokozatosan javulnak a látási viszonyok, ezt követően felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a legtöbb napsütésre a déli vármegyékben, a legkevesebbre az északi tájakon van kilátás. A csapadékzóna fokozatosan tovább helyeződik északkelet felé, emellett helyenként képződhet felettünk is csapadék, a ködös, rétegfelhős tájakon szitálás is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható, de északkeleten ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő.

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű. Elszórtan, de inkább a délnyugati és északkeleti vármegyékben várható kisebb eső, zápor, másutt inkább csak elvétve eshet. Az északnyugati, nyugati szél kevés helyen élénkülhet meg. 

Hajnalban mínusz 1 és plusz 5, délután 5 és 11 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.

Vasárnap többnyire erősen felhős idő valószínű, de főként a nyugati, délnyugati tájakon határozottabban is csökkenhet a felhőzet. Az északkeleti harmadban és a délnyugati határ közelében elszórtan lehet kisebb eső, amelyet északkeleten estétől havas eső, a hegyekben havazás is válthat. Az északnyugati, északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. 

A csúcshőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul, de Borsodban pár fokkal hidegebb is lehet.

 

