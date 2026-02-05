késférfidolgozóborsodi

Különös módot talált a borsodi férfi arra, hogy kirabolja a ruhaboltot, és egyben teljesen megbénítsa az ott dolgozó nőt

Legalábbis azt hitte, sikerül.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 14:00
a helyszín Forrás: Facebook/ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség
Egy ruházati boltot akart kirabolni egy férfi Tiszaújvárosban, aki nemcsak késsel fenyegetőzött, hanem egy férfi dezodort is bevetett – írja a közösségi oldalán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.

A 42 éves férfi késsel fenyegette az eladót, és a napi bevételt követelte február 2-án, azonban valószínűleg nem számított arra, hogy az ott dolgozó női alkalmazott ellenáll, ezért őt lefújta a dezodorral is. Bár a támadó pénzt nem szerzett, egy pulton hagyott, ruhákkal teli táskával elmenekült a helyszínről.

A bejelentést követően a rendőrök kevesebb mint fél órán belül azonosították, majd a tetthely közelében elfogták, majd előállították a férfit. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság rablás bűntett miatt őrizetbe vette a beismerő vallomást tett gyanúsítottat, és indítványozta letartóztatását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

