„Először is szeretném megköszönni az aggódást, a sok bátorító üzenetet. Két műtéttel eltávolították a lövedékeket az államnól és a fülemből. Nagy-nagy köszönettel tartozom a mentőknek, az operáló orvosi teamnek és az ápolóknak” – fogalmaz a közösségi oldalán Orbán Sándor, Nagytevel polgármestere, akit kedden reggel a hivatalában lőtt meg egy idős férfi.
Meglőtt polgármester a merénylőről: Előtte négy nappal kapott segélyt, semmi oka nem volt erre
Orbán Sándor beszámolt arról is, hogy milyen állapotban van.
Kitér a merénylőre is a bejegyzésben. Azt írja róla, hogy semmi oka nem volt arra, hogy megtegye, amit tett.
Előtte négy nappal kapott segélyt, a házát se akarta elbontatni senki. Körülbelül egy éve komoly mentális problémái vannak.
A polgármester részletezte a kedd reggeli eseményeket is. Ez alapján a támadó egy békés beszélgetés után felállt, hogy távozik, majd előkapta a pisztolyt és azzal a kiáltással, hogy
akkor ennek most vége van
háromszor lőtt egy riasztópisztollyal, amelyben a gumilövedékekbe bitfejeket applikált. „Ekkor felugrottam, kivittem az előtérbe, földre vittem és elvettem tőle a fegyvert, mivel Gitta is az irodában tartózkodott, és leszaladtam segítséget kérni, mert nagy volt a vérzés ” – fogalmazott. Közben a kollégái tartották az ajtót, hogy ne tudjon elmenekülni, és hívták a 112-t is.
Úgy vélte továbbá, elszomorító, hogy a bulvármédia fals információkra hivatkozva ontja a valótlanságokat, és még jobban felháborítja, hogy vannak, akik politikai töltést adnak a dolognak, holott ilyenről szó sincs. Megjegyezte, jól esett neki, hogy Takács Péter államtitkár meglátogatotta és támogatásról biztosította. Végül azt kérte, hogy legalább a falubeliek ne találgassanak, ha tudni szeretnének valamit, hívják fel.
Jól vagyok, az állkapcsom tört el két helyen, de szerencsére nem mozdult el
– írta, és még egyszer megköszönte a támogatást.
