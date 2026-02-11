Meglőtt polgármester a merénylőről: Előtte négy nappal kapott segélyt, semmi oka nem volt erre

A polgármester részletezte a kedd reggeli eseményeket is. Ez alapján a támadó egy békés beszélgetés után felállt, hogy távozik, majd előkapta a pisztolyt és azzal a kiáltással, hogy

akkor ennek most vége van

háromszor lőtt egy riasztópisztollyal, amelyben a gumilövedékekbe bitfejeket applikált. „Ekkor felugrottam, kivittem az előtérbe, földre vittem és elvettem tőle a fegyvert, mivel Gitta is az irodában tartózkodott, és leszaladtam segítséget kérni, mert nagy volt a vérzés ” – fogalmazott. Közben a kollégái tartották az ajtót, hogy ne tudjon elmenekülni, és hívták a 112-t is.