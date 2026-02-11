támogatáspolgármesternagytevel

Meglőtt polgármester a merénylőről: Előtte négy nappal kapott segélyt, semmi oka nem volt erre

Orbán Sándor beszámolt arról is, hogy milyen állapotban van.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 11. 12:58
Orbán Sándor, Nagytevel polgármestere Facebook
Orbán Sándor, Nagytevel polgármestere Forrás: facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Először is szeretném megköszönni az aggódást, a sok bátorító üzenetet. Két műtéttel eltávolították a lövedékeket az államnól és a fülemből. Nagy-nagy köszönettel tartozom a mentőknek, az operáló orvosi teamnek és az ápolóknak” – fogalmaz a közösségi oldalán Orbán Sándor, Nagytevel polgármestere, akit kedden reggel a hivatalában lőtt meg egy idős férfi. 

Kitér a merénylőre is a bejegyzésben. Azt írja róla, hogy semmi oka nem volt arra, hogy megtegye, amit tett. 

Előtte négy nappal kapott segélyt, a házát se akarta elbontatni senki. Körülbelül egy éve komoly mentális problémái vannak.

A polgármester részletezte a kedd reggeli eseményeket is. Ez alapján a támadó egy békés beszélgetés után felállt, hogy távozik, majd előkapta a pisztolyt és azzal a kiáltással, hogy

akkor ennek most vége van

háromszor lőtt egy riasztópisztollyal, amelyben a gumilövedékekbe bitfejeket applikált. „Ekkor felugrottam, kivittem az előtérbe, földre vittem és elvettem tőle a fegyvert, mivel Gitta is az irodában tartózkodott, és leszaladtam segítséget kérni, mert nagy volt a vérzés ” – fogalmazott. Közben a kollégái tartották az ajtót, hogy ne tudjon elmenekülni, és hívták a 112-t is. 

Úgy vélte továbbá, elszomorító, hogy a bulvármédia fals információkra hivatkozva ontja a valótlanságokat, és még jobban felháborítja, hogy vannak, akik politikai töltést adnak a dolognak, holott ilyenről szó sincs. Megjegyezte, jól esett neki, hogy Takács Péter államtitkár meglátogatotta és támogatásról biztosította. Végül azt kérte, hogy legalább a falubeliek ne találgassanak, ha tudni szeretnének valamit, hívják fel.

Jól vagyok, az állkapcsom tört el két helyen, de szerencsére nem mozdult el

– írta, és még egyszer megköszönte a támogatást. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu