„Ez volt az utolsó napod!” – mondta a merénylő, mielőtt fejbe lőtte a nagyteveli polgármestert

Jelenleg úgy sejtik, a gyanúsított előre felkészülhetett a támadásra. A riasztópisztolyba gumilövedéket töltött, majd a korábbi információkkal ellentétben egyetlen lövést adott le. A lövés a polgármester fejét érte, az állát találta el, majd a fülénél távozott. A hivatal dolgozói gyorsan reagáltak: a férfit egy irodába zárták a rendőrök érkezéséig, közben a polgármesteri hivatal épületében működő óvodában levő gyermekeket az ablakokon keresztül menekítették ki. Állítólag az idős férfi korábban

a helyi kocsmában már fenyegetőzött azzal, hogy lelövi a polgármestert.