A körülményekhez képest jól van, stabil az állapota Orbán Sándornak, Nagytevel polgármesterének, akire a saját hivatalában lőtt rá egy 76 éves helyi férfi kedd reggel – értesült a Veol.
„Ez volt az utolsó napod!” – mondta a merénylő, mielőtt fejbe lőtte a nagyteveli polgármestert
Itt vannak a részletek a lövöldözésről.
Beszámolnak arról is, hogy a nagyteveli lövöldözés hátterében egy régóta húzódó telekvita állhat. A lövés előtt egyébként a férfi negyed órát egyeztetett a polgármesterrel, és már indult volna haza, de előkapott egy fegyvert, és ezt mondta Orbán Sándornak:
Ez volt az utolsó napod!
Jelenleg úgy sejtik, a gyanúsított előre felkészülhetett a támadásra. A riasztópisztolyba gumilövedéket töltött, majd a korábbi információkkal ellentétben egyetlen lövést adott le. A lövés a polgármester fejét érte, az állát találta el, majd a fülénél távozott. A hivatal dolgozói gyorsan reagáltak: a férfit egy irodába zárták a rendőrök érkezéséig, közben a polgármesteri hivatal épületében működő óvodában levő gyermekeket az ablakokon keresztül menekítették ki. Állítólag az idős férfi korábban
a helyi kocsmában már fenyegetőzött azzal, hogy lelövi a polgármestert.
A sajtóban egyébként elterjedt néhány téves információ is az ügyről, ilyen például az is, hogy Orbán Sándort mentőhelikopterrel szállították kórházba, azonban ez nem igaz, mentőautó vitte a győri kórházba. A további részleteket a Veol cikkében olvashatja.
Magyar Péternek nem maradt más eszköze, csak az erőszak és a provokáció + videó
A balmazújvárosi időközi választás megmutatta, hogy még az ellenzéki körzetekben sincs nyert ügye a Tiszának.
Orbán Viktor: A legfontosabb, hogy kimaradjunk a háborúból, de erős kormányra is szükség van hozzá + videó
Aki nem akar kimaradni, az nem tud kimaradni – fogalmazott a kormányfő Szekszárdon.
A Samsung visszautasítja a gödi üzemmel kapcsolatos vádakat
A gyár működése jogszerű és átlátható, a vállalat jogi lépéseket is kilátásba helyezett.
Négy megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a holnapi időjárás miatt
Térkép a cikkben.
