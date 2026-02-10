polgármesterorbán sándoridős férfimerénylet

„Ez volt az utolsó napod!” – mondta a merénylő, mielőtt fejbe lőtte a nagyteveli polgármestert

Itt vannak a részletek a lövöldözésről.

Magyar Nemzet
Forrás: Veol2026. 02. 10. 17:01
nagyteveli polgármesteri hivatal
nagyteveli polgármesteri hivatal Fotó: google maps
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A körülményekhez képest jól van, stabil az állapota Orbán Sándornak, Nagytevel polgármesterének, akire a saját hivatalában lőtt rá egy 76 éves helyi férfi kedd reggel – értesült a Veol. 

Beszámolnak arról is, hogy a nagyteveli lövöldözés hátterében egy régóta húzódó telekvita állhat. A lövés előtt egyébként a férfi negyed órát egyeztetett a polgármesterrel, és már indult volna haza, de előkapott egy fegyvert, és ezt mondta Orbán Sándornak: 

Ez volt az utolsó napod!

Jelenleg úgy sejtik, a gyanúsított előre felkészülhetett a támadásra. A riasztópisztolyba gumilövedéket töltött, majd a korábbi információkkal ellentétben egyetlen lövést adott le. A lövés a polgármester fejét érte, az állát találta el, majd a fülénél távozott. A hivatal dolgozói gyorsan reagáltak: a férfit egy irodába zárták a rendőrök érkezéséig, közben a polgármesteri hivatal épületében működő óvodában levő gyermekeket az ablakokon keresztül menekítették ki. Állítólag az idős férfi korábban 

a helyi kocsmában már fenyegetőzött azzal, hogy lelövi a polgármestert.

A sajtóban egyébként elterjedt néhány téves információ is az ügyről, ilyen például az is, hogy Orbán Sándort mentőhelikopterrel szállították kórházba, azonban ez nem igaz, mentőautó vitte a győri kórházba. A további részleteket a Veol cikkében olvashatja. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

Ideje volt

Bayer Zsolt avatarja

NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu