Ötmillió forintot hoztak el a rendőrök a fodrászüzletből Kiskőrösön, be is zárták jó időre

A kiskőrösi rendőrök a településen megállítottak egy autót, és ellenőrizték annak vezetőjét. A 32 éves sofőrnél kábítószergyanús cigarettát találtak.

A rendőrök ezt követően átkutatták a férfi lakását, ahol további kábítószergyanús anyagokat foglaltak le: összesen bruttó 285 gramm növényi törmeléket, valamint több mint száz gramm kábítószergyanús fehér port. A növényi anyagnál alkalmazott gyorsteszt cannabis jelenlétét mutatta ki. Az illegális szereken kívül több mint ötmillió forint készpénzt is lefoglaltak. A férfit kábítószer-birtoklás gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették.