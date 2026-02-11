Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

policeforintfodrászat

Ötmillió forintot hoztak el a rendőrök a fodrászüzletből Kiskőrösön, be is zárták jó időre

Különös üzleteket is kötöttek ott.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 02. 11. 12:02
ideiglenesen bezáratta a rendőrség a kiskőrösi fodrászatot Forrás: Police
Egy 31 éves kiskőrösi férfit vettek őrizetbe a rendőrök, aki a gyanú szerint január óta az otthonában és a fodrászszalonjában is kábítószert árult. Az üzlet bezárására intézkedtek a rendőrök – írja a rendőrségi portál. 

A kiskőrösi rendőrök a településen megállítottak egy autót, és ellenőrizték annak vezetőjét. A 32 éves sofőrnél kábítószergyanús cigarettát találtak.

A rendőrök ezt követően átkutatták a férfi lakását, ahol további kábítószergyanús anyagokat foglaltak le: összesen bruttó 285 gramm növényi törmeléket, valamint több mint száz gramm kábítószergyanús fehér port. A növényi anyagnál alkalmazott gyorsteszt cannabis jelenlétét mutatta ki. Az illegális szereken kívül több mint ötmillió forint készpénzt is lefoglaltak. A férfit kábítószer-birtoklás gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették.

A nyomozás még aznap újabb eredményeket hozott: a rendőrök azonosították azt a 31 éves kiskőrösi férfit, akitől a gyanú szerint a drogot vásárolta.

Forrás: Police.hu

A nyomozók összehangolt akció keretében átkutatták a gyanúsított lakását és a fodrászszalonját is. Mindkét helyszínen kábítószer-kereskedelemhez köthető eszközöket és kábítószerrel szennyezett csomagolóanyagokat találtak, amelyeket lefoglaltak. A férfit kábítószer-kereskedelem gyanújával előállították és őrizetbe vették.

A fodrászüzletet a hatóságok közigazgatási eljárás keretében határozott időre, három hónapra bezáratták.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

