Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

iskolai lövöldözéstömegmészárlásKanada

Kanada gyászol: brutális tömegmészárlást rendeztek az egyik középiskolában

Lövöldözés történt Tumbler Ridge egyik középiskolájában, amelyben majd egy tucat ember vesztette életét, köztük a feltételezett elkövető is. Az áldozatok többségét az iskola épületében találták meg, további sérülteket pedig kórházba szállítottak. Az eset Kanada történetének egyik legsúlyosabb lövöldözésének számít.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 11:41
Sok halottja van a lövöldözésnek (Fotó: AFP)
Sok halottja van a lövöldözésnek (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hatóságok továbbra is próbálják feltárni, mi vezetett a borzalmas lövöldözéshez a kis közösségben, Tumbler Ridge-ben. Az esetben tíz ember vesztette életét, az áldozatok több mint felét a helyi középiskolában találták meg. A megrázó incidenssel kapcsolatban továbbra is érkeznek az újabb részletek, amely mára Kanada történetének egyik leghalálosabb lövöldözésévé vált – számolt be a tragédiáról a CTVNews.

Az iskolai tömegmészárlás Kanada történelmének legdurvább fegyveres lövöldözéseként emlegetik
Az iskolai tömegmészárlást Kanada történelmének legdurvább fegyveres lövöldözéseként emlegetik. Fotó: AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint kedden, helyi idő szerint körülbelül 13:20-kor érkezett az első bejelentés a Tumbler Ridge-i középiskolában zajló lövöldözésről.

„A bejelentést követően a rendőrök behatoltak az iskolába, hogy felkutassák a fenyegetést” – írta kedden este közleményében a brit kolumbiai királyi lovasrendőrség. 

A kutatás során az intézkedő hatóságok több áldozatot találtak. A feltételezett elkövetőt szintén holtan találták, aki a jelek szerint önmagával végzett.

A rendőrség szerint további hat ember halt meg az iskola épületében, egy újabb áldozat pedig a kórházba szállítás közben vesztette életét. Két további sérültet súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak el az iskolából.

A rendőrség közölte, hogy körülbelül további 25 embert láttak el egy helyi rendelőben nem életveszélyes sérülésekkel.

Az összes többi diákot és dolgozót biztonságosan kimenekítették. A rendőrség szorosan együttműködik az iskolai körzettel, hogy támogassa a családok újraegyesítésének összehangolt folyamatát

– közölte a rendőrség.

Két további áldozatot egy lakóházban találtak holtan, amiről a rendőrség úgy véli, kapcsolatba hozható az esettel.

Tumbler Ridge a Peace River régióban, Brit Kolumbia északkeleti részén található, lakossága körülbelül 2400 fő. A középiskolába nagyjából 160 diák jár. A tragédia miatt a település általános iskolája és középiskolája a hét hátralévő részében zárva tart – közölte az iskolai körzet.

Jelenleg nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megértsük, mi motiválhatta ezt a tragédiát

– mondta Ken Floyd rendőr-felügyelő, Brit Kolumbia északi körzetének parancsnoka kedden este, egy online sajtótájékoztatón. 
Floyd nem tudta megmondani, hány áldozat volt gyermek vagy felnőtt, és nem részletezte a túlélők sérüléseinek jellegét sem.

A rendőrség nem nevezte meg a feltételezett elkövetőt, és nem erősítette meg, hogy az illető az iskola tanulója volt-e, ahogyan azt sem, milyen fegyvert vagy fegyvereket használhatott.

Floyd ugyanakkor elmondta, hogy a gyanúsított ugyanaz a személy, akire az események idején a közösségnek küldött szöveges riasztás is utalt, amely egy barna hajú nőként írta le az illetőt.
A tömeglövöldözés nyomán országszerte részvétnyilvánítások érkeztek, köztük Kanada miniszterelnökétől, Mark Carney-tól is. A kedd esti közleményében Carney azt mondta, megrendítette a gyilkosságok híre.

Carney hivatala azt is megerősítette, hogy a miniszterelnök a tragédia miatt elhalaszt egy szerdára tervezett bejelentést, valamint nemzetközi utazási terveit is. 

Nem sokkal később David Eby, Brit Kolumbia miniszterelnöke is megszólalt egy vancouveri sajtótájékoztatón, és arra kérte a lakosokat, hogy támogassák a Tumbler Ridge-i túlélőket.

El sem tudjuk képzelni, min megy keresztül ez a közösség, de tudom, hogy mindannyiunkat arra késztet, hogy ma este egy kicsit szorosabban öleljük magunkhoz a gyermekeinket

– mondta Eby. – Vegyék körül ezeket a családokat szeretettel. Ne csak ma este, hanem holnap és a jövőben is. Ez olyasmi, ami még évekig visszhangozni fog.

 

Borítókép: Sok halottja van a lövöldözésnek (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.