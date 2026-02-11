Kanada gyászol: brutális tömegmészárlást rendeztek az egyik középiskolában

A hatóságok továbbra is próbálják feltárni, mi vezetett a borzalmas lövöldözéshez a kis közösségben, Tumbler Ridge-ben. Az esetben tíz ember vesztette életét, az áldozatok több mint felét a helyi középiskolában találták meg. A megrázó incidenssel kapcsolatban továbbra is érkeznek az újabb részletek, amely mára Kanada történetének egyik leghalálosabb lövöldözésévé vált – számolt be a tragédiáról a CTVNews.

Az iskolai tömegmészárlást Kanada történelmének legdurvább fegyveres lövöldözéseként emlegetik. Fotó: AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint kedden, helyi idő szerint körülbelül 13:20-kor érkezett az első bejelentés a Tumbler Ridge-i középiskolában zajló lövöldözésről.

„A bejelentést követően a rendőrök behatoltak az iskolába, hogy felkutassák a fenyegetést” – írta kedden este közleményében a brit kolumbiai királyi lovasrendőrség.

A kutatás során az intézkedő hatóságok több áldozatot találtak. A feltételezett elkövetőt szintén holtan találták, aki a jelek szerint önmagával végzett.

A rendőrség szerint további hat ember halt meg az iskola épületében, egy újabb áldozat pedig a kórházba szállítás közben vesztette életét. Két további sérültet súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak el az iskolából.

A rendőrség közölte, hogy körülbelül további 25 embert láttak el egy helyi rendelőben nem életveszélyes sérülésekkel.

The (RCMP) said that 10 people, including the suspected shooter have been killed in a shooting at a high school in province British Columbia with more people injured.



💔 . Say a prayer for them 🙏

Horrific 😞 pic.twitter.com/uK05YZQXCD — Mubarak. 🖤🌹🦅 (@DrealMb) February 11, 2026

Az összes többi diákot és dolgozót biztonságosan kimenekítették. A rendőrség szorosan együttműködik az iskolai körzettel, hogy támogassa a családok újraegyesítésének összehangolt folyamatát

– közölte a rendőrség.

Két további áldozatot egy lakóházban találtak holtan, amiről a rendőrség úgy véli, kapcsolatba hozható az esettel.

Tumbler Ridge a Peace River régióban, Brit Kolumbia északkeleti részén található, lakossága körülbelül 2400 fő. A középiskolába nagyjából 160 diák jár. A tragédia miatt a település általános iskolája és középiskolája a hét hátralévő részében zárva tart – közölte az iskolai körzet.

Jelenleg nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megértsük, mi motiválhatta ezt a tragédiát

– mondta Ken Floyd rendőr-felügyelő, Brit Kolumbia északi körzetének parancsnoka kedden este, egy online sajtótájékoztatón.

Floyd nem tudta megmondani, hány áldozat volt gyermek vagy felnőtt, és nem részletezte a túlélők sérüléseinek jellegét sem.

A rendőrség nem nevezte meg a feltételezett elkövetőt, és nem erősítette meg, hogy az illető az iskola tanulója volt-e, ahogyan azt sem, milyen fegyvert vagy fegyvereket használhatott.

Floyd ugyanakkor elmondta, hogy a gyanúsított ugyanaz a személy, akire az események idején a közösségnek küldött szöveges riasztás is utalt, amely egy barna hajú nőként írta le az illetőt.

A tömeglövöldözés nyomán országszerte részvétnyilvánítások érkeztek, köztük Kanada miniszterelnökétől, Mark Carney-tól is. A kedd esti közleményében Carney azt mondta, megrendítette a gyilkosságok híre.