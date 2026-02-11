Édes segítség: tízmilliárd feletti támogatás érkezhet a magyar cukrászdákhoz

A cukrászdák a hazai vendéglátás egyik stabil pillérét, a magyar gasztronómia fontos részét jelentik. Több mint háromezer cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium szerdai közleményében.
Az éttermek után a cukrászdáknak is segítő kezet nyújt a kormány
A kormány kiemelten segíti a turizmus egyik legfontosabb húzóágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye.
Az ágazat támogatása érdekében a kormány januárban elindította az 5+1 pontból álló, százmilliárd forintot megmozgató – éttermekre vonatkozó – vendéglátóipari akciótervet,
ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez.
A vendéglátóipari akcióterv föbb pontja:
- Adómentessé válik az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció
- Felére csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke
- Bővül a felszolgálási díj alkalmazásának lehetősége
- Bővülnek a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont konstrukciói
- Vendéglátóipari vállalkozási kisokos készül
5+1. Papírmentessé válhat a szektor 2027-től
A Magyar Cukrász Ipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot, és január 28-án kérelmezte, hogy az akciótervet terjesszék ki a cukrászdákra. A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az 5+1 pontból álló akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti.
Ez az idei évben nagyjából 9–12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint háromezer cukrászdának.
A közleményben kiemelik: Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar vállalkozásoknál, így a turisztikai ágazat szereplőinél van a helyük.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!