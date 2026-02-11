Rendkívüli

Édes segítség: tízmilliárd feletti támogatás érkezhet a magyar cukrászdákhoz

A kormány kiterjeszti a cukrászdákra is az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet. Ez 2026-ban összesen 9–12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdáknak.

Munkatársunktól
2026. 02. 11. 11:01
Forrás: Shutterstock
A cukrászdák a hazai vendéglátás egyik stabil pillérét, a magyar gasztronómia fontos részét jelentik. Több mint háromezer cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium szerdai közleményében.

cukrászdák
Idén összesen 9–12 milliárd forintnyi támogatást kaphatnak a cukrászdák (Fotó: Shutterstock)

Az éttermek után a cukrászdáknak is segítő kezet nyújt a kormány

A kormány kiemelten segíti a turizmus egyik legfontosabb húzóágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye.

Az ágazat támogatása érdekében a kormány januárban elindította az 5+1 pontból álló, százmilliárd forintot megmozgató – éttermekre vonatkozó – vendéglátóipari akciótervet, 

ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez.

A vendéglátóipari akcióterv föbb pontja:

  1. Adómentessé válik az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció
  2. Felére csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke
  3. Bővül a felszolgálási díj alkalmazásának lehetősége
  4. Bővülnek a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont konstrukciói
  5. Vendéglátóipari vállalkozási kisokos készül

5+1. Papírmentessé válhat a szektor 2027-től

A Magyar Cukrász Ipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot, és január 28-án kérelmezte, hogy az akciótervet terjesszék ki a cukrászdákra. A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az 5+1 pontból álló akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti

Ez az idei évben nagyjából 9–12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint háromezer cukrászdának.

A közleményben kiemelik: Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar vállalkozásoknál, így a turisztikai ágazat szereplőinél van a helyük.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

