Édes segítség: tízmilliárd feletti támogatás érkezhet a magyar cukrászdákhoz

A cukrászdák a hazai vendéglátás egyik stabil pillérét, a magyar gasztronómia fontos részét jelentik. Több mint háromezer cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium szerdai közleményében.

Idén összesen 9–12 milliárd forintnyi támogatást kaphatnak a cukrászdák (Fotó: Shutterstock)

Az éttermek után a cukrászdáknak is segítő kezet nyújt a kormány

A kormány kiemelten segíti a turizmus egyik legfontosabb húzóágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye.

Az ágazat támogatása érdekében a kormány januárban elindította az 5+1 pontból álló, százmilliárd forintot megmozgató – éttermekre vonatkozó – vendéglátóipari akciótervet,

ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez.

A vendéglátóipari akcióterv föbb pontja:

Adómentessé válik az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció Felére csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke Bővül a felszolgálási díj alkalmazásának lehetősége Bővülnek a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont konstrukciói Vendéglátóipari vállalkozási kisokos készül

5+1. Papírmentessé válhat a szektor 2027-től

A Magyar Cukrász Ipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot, és január 28-án kérelmezte, hogy az akciótervet terjesszék ki a cukrászdákra. A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az 5+1 pontból álló akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti.

Ez az idei évben nagyjából 9–12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint háromezer cukrászdának.

A közleményben kiemelik: Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar vállalkozásoknál, így a turisztikai ágazat szereplőinél van a helyük.