Nagy Márton: Dolce vita! – jó hír az édesszájúaknak

Fontos bejelentést tett az édeszájúaknak Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A kormány azon dolgozik, hogy kiterjessze a cukrászokra is a vendéglátóipari akciótervet.

Dénes Zoltán
2026. 02. 10. 10:29
Dörzsölhetik tenyerüket a cukrászok. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Fotó: MTI / Kocsis Zoltán
A kormány tervei szerint kiterjesztik a vendeglátóipari akciótervet a cukrászatokra is – jelenette be közösségi oldalán a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton erról annyit írt: Dolce vita! A tájékoztatás szerint azon dolgoznak, hogy az 5+1-es vendéglátóipari akcióterv elérhető legyen a cukrászok számára is.

Nagy Márton, vendéglátóipari akcióterv
Kiterjesztik a vendáglátóipari akciótervet a cukrászokra is. Fotó: New Africa / Shutterstock

A kormány kiemelten kezeli a turizmus egyik legfontosabb húzóágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy az éttermek mindennapi működését könnyebbé tegye. Az elmúlt évek negatív külső hatásai – a koronavírus-járvány, valamint az elhibázott brüsszeli döntések következtében megemelkedett energiaköltségek – jelentős terhet róttak az ágazatra. A kormány ezért egy 5+1 elemből álló, összesen mintegy 100 milliárd forintot megmozgató akciótervet dolgozott ki a vendéglátó vállalkozások megsegítésére.

A vendéglátóipari akcióterv föbb pontja:

  1. Adómentessé válik az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció
  2. Felére csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke
  3. Bővül a felszolgálási díj alkalmazásának lehetősége
  4. Bővülnek a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont konstrukciói
  5. Vendéglátóipari Vállalkozási Kisokos készül

5+1. Papírmentessé válhat a szektor 2027-től

Az akcióterv célja a vendéglátó szektor likviditási helyzetének javítása, a működési terhek csökkentése és a jogkövető működés támogatása, valamint a munkaerővel kapcsolatos kihívások kezelése. Az intézkedések részeként a vállalatok számára árbevételük 1 százalékáig (legfeljebb évi 100 millió forintig) adómentessé válik az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció, többletkeresletet generálva a vendéglátásban. Megfeleződik az éttermek esetében a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke. Bővül számukra a felszolgálási díj alkalmazásának lehetősége: teljes árbevételük húsz százalékát
fordíthatják a szervizdíjra érvényes könnyített közteherrel munkabér fizetésére, ezzel is segítve a munkaerő megtartását.

A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont meglévő kedvező hiteltermékei mellett új, vissza nem térítendő támogatással kombinált konstrukció válik elérhetővé számukra: ötmillió forintos kedvezményes kölcsön mellé ötmillió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek. Emellett útmutató segíti a vendéglátó üzletek indítását és mindennapi működtetését, 2027-től pedig papírmentesítik a szektor adminisztrációját.

Az intézkedéscsomag 5+1 pontjaként elkészült a Vendéglátóipari vállalkozási kisokos, amely rendszerezett formában mutatja be mindazokat a szakmai, jogszabályi, hatósági, adózási és működési ismereteket, amelyek elengedhetetlenek egy vendéglátóipari üzlet megnyitásához és fenntartható működtetéséhez. 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

