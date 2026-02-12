Rejtélyes módon szerezték meg a kapu kódját, csuklyás fiatalok terrorizálták a társasház lakóit Somogyban

Csuklyás fiatalok dúlták fel egy négyemeletes kaposvári társasház békéjét – írja a Sonline olvasói jelzés alapján.
A levélben az áll, hogy ismeretlen, csuklyás fiatalok randalíroztak a József Attila utca és a Berzsenyi utca sarkán lévő tömbházban Kaposváron. Érdekesség az ügyben, hogy a házba csak az juthat be, aki ismeri a kapu kódját, egyébként zárva van az ajtó. Azonban alaposan megijedtek a lakók egy csapat kamasztól, akik tanyát vertek az épületben, rohangáltak és hangoskodtak.
Én is kinéztem az ajtón, hogy mi ez a kiabálás
– fogalmazott a portálnak egy férfi, aki a társasházban él. Ráadásul az épület aljában egy fodrászüzlet működik, ott is hallottak az esetről.
Voltak kint a rendőrök is
– mondta Sümegi Valentin fodrász. A portál az ügyben megkereste a rendőrséget, a válaszukat a Sonline cikkében olvashatja.
