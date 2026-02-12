Fokozott ellenőrzés Miskolcon a hétvégi mérkőzés miatt – írja a közösségi oldalán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.
Ezúttal Miskolcon jön fokozott ellenőrzés, azt is elárulta a rendőrség, hogy mi az oka
Meg persze azt is, hogy mikor.
A Miskolci Rendőrkapitányság vezetője február 15-én dél és este hét óra között fokozott ellenőrzést rendelt el Miskolc közigazgatási területére. Az intézkedésre a Kazincbarcikai SC – Nyíregyháza Spartacus FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés miatt kerül sor. Hozzáfűzik, a rendőrség célja a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése és megakadályozása, a városba érkező vendégszurkolók mozgásának figyelemmel kísérése, biztonságos kísérése a rendezvény helyszínére, valamint a közrend és a közlekedés rendjének fenntartása.
Arra kérik a lakosságot és a szurkolókat, hogy türelemmel és együttműködéssel segítsék a rendőrök munkáját.
