rendőrségmiskolcfokozott ellenőrzés

Ezúttal Miskolcon jön fokozott ellenőrzés, azt is elárulta a rendőrség, hogy mi az oka

Meg persze azt is, hogy mikor.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 12. 13:04
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Fokozott ellenőrzés Miskolcon a hétvégi mérkőzés miatt – írja a közösségi oldalán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség. 

A Miskolci Rendőrkapitányság vezetője február 15-én dél és este hét óra között fokozott ellenőrzést rendelt el Miskolc közigazgatási területére. Az intézkedésre a Kazincbarcikai SC – Nyíregyháza Spartacus FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés miatt kerül sor. Hozzáfűzik, a rendőrség célja a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése és megakadályozása, a városba érkező vendégszurkolók mozgásának figyelemmel kísérése, biztonságos kísérése a rendezvény helyszínére, valamint a közrend és a közlekedés rendjének fenntartása. 

Arra kérik a lakosságot és a szurkolókat, hogy türelemmel és együttműködéssel segítsék a rendőrök munkáját.

