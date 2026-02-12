Baleset érte Molnár Gyulát, jelenleg is kórházban ápolják

Hozzáfűzik, a politikust jelenleg is kórházban ápolják.

Családja, szerettei, barátai mellette állnak

– fogalmaznak, emellett arra kérnek, hogy tartsák tiszteletben, hogy az állapotáról többet nem kívánnak mondani.

Molnár Gyula jelenleg a Demokratikus Koalíció politikusa, 1994 és 2010 között, majd 2018 és 2021 között a Magyar Szocialista Párt (MSZP) országgyűlési képviselője volt. 2002-től 2010-ig Budapest XI. kerületének polgármestere, 2016 júniusától 2018 áprilisáig pedig az MSZP elnöke volt.