Idegen civilizáció után kutatnak egy Föld-típusú exobolygó környékén

Idegen civilizáció nyomait kereste egy Földhöz közeli csillagrendszerben az a kutatási projekt, amihez az egyik legnagyobb felbontású, illetve az egyik legérzékenyebb rádióteleszkópot vették igénybe.

Idegen civilizáció nyomait keresték egy közeli csillagrendszerben. Forrás: Devianart

A Trappist–1 egy olyan vörös törpecsillag, ami körülbelül negyven fényévnyi távolságra fekszik tőlünk és hét, Föld méretű sziklás bolygó tartozik a rendszerébe, ezek közül pedig legalább három az úgynevezett lakható zónában kering a központi csillaga körül, ahol folyékony víz is potenciálisan előfordulhat. A Vízöntő (Aquarius) csillagképben található csillagot ezek a tulajdonságai teszik az egyik leginkább a Naprendszerre hasonló exobolygó-rendszerré azok között, amiket a csillagászok eddig felfedeztek.

A Vízöntő csillagkép térképe. A térképen a vörös körrel jelzett helyen található a szóban forgó rendszer. Forrás: ESO/IAU and Sky & Telescope

A rendszert a potenciálisan lakható exobolygók világa között tartják számon, a Földhöz való viszonylagos közelsége és több elméletileg lakható világa ideális célponttá teszi az idegen technológiai civilizációk nyomainak kereséséhez.

A vörös törpék viszonylag kis tömegű és hűvös, jellemzően a K vagy M színképosztályba tartozó csillagok. Tömegük a Nap tömegének fele és 7,5 százaléka közé esik. Felszíni hőmérsékletük átlagosan 3500 K, ami miatt csak kevés fényt bocsátanak ki, és ennek jelentős része is az infravörös tartományba esik. A vörös törpék e jellegzetes tulajdonsága arra vezethető vissza, hogy lassan égetik el a hidrogénkészletüket, emiatt viszont az élettartamuk is jóval hosszabb a Naphoz hasonló csillagokénál.

A kínai tudósokból álló csoport az ötszáz méteres Aperture Spherical Telescope segítségével végezte kutatásait, hogy kihasználja e rádióteleszkóp példátlan érzékenységét. Az észlelések öt független L-sávú pontmegfigyelésből álltak, mindegyik húszperces integrációval, összesen 1,67 órán keresztül.

Az ötszáz méteres Aperture Spherical Telescope rádiótávcső különösen gyenge jelek detektálására is képes. Fotó: SCJiang

A frekvenciatartomány 1,05 és 1,45 GHz között mozgott, ~7,5 Hz spektrális felbontással, ami lehetővé tette a kutatóknak, hogy olyan rendkívül gyenge rádiójeleket is észleljenek, amelyek a potenciális földönkívüli technológiára utalhatnak. A kínai Dezhou Egyetem Guang-Yuan Song professzor által vezetett kutatócsoportja nagyon pontos és lassan változó rádiófrekvenciákat keresett a rendszerben.