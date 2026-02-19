Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen

Rasovszky Kristófapaságolimpiai bajnoknyíltvízi úszó

Párizs magyar olimpiai bajnoka hatalmas örömhírt jelentett be

Olasz Anna után egy másik nyílt vízi úszónk is szülővé vált. Rasovszky Kristóf közösségi oldalán jelentette be az örömhírt, megszületett az első gyermeke. A jövevényről sokat nem árult el, csupán annyit tudni, hogy a baba és az anyukája is jól van. A 28 éves olimpiai bajnok édesapává válása előtt néhány nappal derült ki, hogy a már visszavonult korábbi csapattársa, Olasz Anna egészséges kisfiúnak adott életet.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 19. 19:38
Rasovszky Kristóf olimpiai bajnoknak és immár édesapának is vallhatja magát Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Rasovszky Kristóf új életszakaszba lépett. A legényéletet már bő két esztendeje maga mögött hagyta, s immár édesapa lett. A veszprémi nyílt vízi úszó a nagyszerű örömhírt Instagram-oldalán kürtölte világgá.

Rasovszky Kristóf a tokiói ezüst után Párizsban olimpiai aranyérmes lett
Rasovszky Kristóf a tokiói ezüst után Párizsban olimpiai aranyérmes lett Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

Bővült a mi kis családunk. Baba és a csodálatos hős anyuka is jól vannak

 – írta boldogan, vidám emojikkal megspékelve Rasovszky Kristóf. A kicsiről nem közölt semmilyen információt az alább látható bejegyzésben. Magánéletéről annyit tudni, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok nyílt vízi úszó és felesége, Rasovszky Kata 2023 decemberében házasodtak össze, Budapesten élnek.

Rasovszky Kristóf új motivációja

Rasovszky Kristóf gyakorlatilag már mindent megnyert pályafutása során. A csúcsra 2024-ben ért fel: olimpiai bajnok lett 10 kilométeres nyílt vízi úszásban Párizsban. A Ferencváros sportolója 2025-ben egyéniben mérsékelten teljesített a világbajnokságon, azért a csapattal szerzett egy bronzérmet Szingapúrban. Előtte az Európa-bajnokságon 5 km-en bronz-, 10 km-en aranyérmet szerzett, csapatban – Mihályvári-Farkas Viktóriával, Fábián Bettinával és barátjával, Betlehem Dáviddal – aranyérmes lett. Az apaság újabb lökést adhat a karrierjének, s remélhetőleg eljut és jól teljesít 2028-ban a Los Angeles-i olimpián is.

––

Olasz Anna „beelőzte”

Rasovszky Kristóf korábbi válogatottbeli csapattársa, Olasz Anna néhány napja lett édesanya. A 32 éves, 2024-ben visszavonult úszónő és olasz férje első gyermeke a Theo nevet kapta. A népszerű, mindig mosolygós sportember Olaszországban, Rómában él, de a magyar úszósportért dolgozik. 

„A háromszoros világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes kiválóság nagy álma nem teljesült sportolóként: nem sikerült érmet szereznie olimpián, 2021-ben közel állt hozzá, végül negyedik lett. Most kisfia születésével bearanyozódott az élete az örök városban” – írta az Origó.

