Párizs magyar olimpiai bajnoka hatalmas örömhírt jelentett be

Rasovszky Kristóf új életszakaszba lépett. A legényéletet már bő két esztendeje maga mögött hagyta, s immár édesapa lett. A veszprémi nyílt vízi úszó a nagyszerű örömhírt Instagram-oldalán kürtölte világgá.

Rasovszky Kristóf a tokiói ezüst után Párizsban olimpiai aranyérmes lett Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Bővült a mi kis családunk. Baba és a csodálatos hős anyuka is jól vannak

– írta boldogan, vidám emojikkal megspékelve Rasovszky Kristóf. A kicsiről nem közölt semmilyen információt az alább látható bejegyzésben. Magánéletéről annyit tudni, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok nyílt vízi úszó és felesége, Rasovszky Kata 2023 decemberében házasodtak össze, Budapesten élnek.

Rasovszky Kristóf új motivációja

Rasovszky Kristóf gyakorlatilag már mindent megnyert pályafutása során. A csúcsra 2024-ben ért fel: olimpiai bajnok lett 10 kilométeres nyílt vízi úszásban Párizsban. A Ferencváros sportolója 2025-ben egyéniben mérsékelten teljesített a világbajnokságon, azért a csapattal szerzett egy bronzérmet Szingapúrban. Előtte az Európa-bajnokságon 5 km-en bronz-, 10 km-en aranyérmet szerzett, csapatban – Mihályvári-Farkas Viktóriával, Fábián Bettinával és barátjával, Betlehem Dáviddal – aranyérmes lett. Az apaság újabb lökést adhat a karrierjének, s remélhetőleg eljut és jól teljesít 2028-ban a Los Angeles-i olimpián is.

––

Olasz Anna „beelőzte”

Rasovszky Kristóf korábbi válogatottbeli csapattársa, Olasz Anna néhány napja lett édesanya. A 32 éves, 2024-ben visszavonult úszónő és olasz férje első gyermeke a Theo nevet kapta. A népszerű, mindig mosolygós sportember Olaszországban, Rómában él, de a magyar úszósportért dolgozik.

„A háromszoros világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes kiválóság nagy álma nem teljesült sportolóként: nem sikerült érmet szereznie olimpián, 2021-ben közel állt hozzá, végül negyedik lett. Most kisfia születésével bearanyozódott az élete az örök városban” – írta az Origó.