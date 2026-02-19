Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze – számolt be róla a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Remek, de mondjuk cselekedhetnének is, például az EU-szabályoknak megfelelően
– emelte ki a tárcavezető. Elvárjuk az Európai Bizottságtól, hogy
Európai Bizottságként és ne Ukrajna Bizottságként viselkedjenek!
– hangsúlyozta a külügyminiszter.
„Szólítsák fel az ukránokat, hogy tartsák be az EU–Ukrajna társulási megállapodást, amely előírja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen EU-tagország energiabiztonságát sem!” – tette hozzá.
Vegyék komolyan az orosz kőolaj importjára vonatkozó EU-szabályokat, s jelezzék a horvátoknak, hogy a Barátság vezeték kiesésének idejére nem tagadhatják meg az orosz olaj tengeri szállítását Magyarországtól és Szlovákiától!
– szögezte le bejegyzése végén Szijjártó Péter.
