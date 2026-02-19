Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen

szijjártó péterukrajnaeurópai bizottság

Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze

Az Európai Bizottság szólítsa fel Kijevet a társulási megállapodás betartására! – sürgetett a külgazdasági és külügyminiszter. Brüsszel vegye komolyan az olajimportra vonatkozó szabályokat! – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Munkatársunktól
2026. 02. 19. 19:00
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP
Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze – számolt be róla a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint ideje, hogy Brüsszel cselekedjen is (Illusztráció, forrás: Hans Lucas via AFP)
Remek, de mondjuk cselekedhetnének is, például az EU-szabályoknak megfelelően

– emelte ki a tárcavezető. Elvárjuk az Európai Bizottságtól, hogy

Európai Bizottságként és ne Ukrajna Bizottságként viselkedjenek!

– hangsúlyozta a külügyminiszter.

„Szólítsák fel az ukránokat, hogy tartsák be az EU–Ukrajna társulási megállapodást, amely előírja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen EU-tagország energiabiztonságát sem!” – tette hozzá.

Vegyék komolyan az orosz kőolaj importjára vonatkozó EU-szabályokat, s jelezzék a horvátoknak, hogy a Barátság vezeték kiesésének idejére nem tagadhatják meg az orosz olaj tengeri szállítását Magyarországtól és Szlovákiától!

– szögezte le bejegyzése végén Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

