Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen

bethesda gyermekkórházprogramképzés

Átfogó fejlesztési programmal erősíti az ápolói utánpótlást a Bethesda

A program célja a gyermekápolás minőségének további javítása, a gyakorlati képzés megerősítése.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 19. 19:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Átfogó, három pillérre épülő ápolóképzési és életpálya-fejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza a magyar ápolók napjához kapcsolódóan – közölte az intézmény.

Budapest, 2024. november 25. A Bethesda Gyermekkórház belgyógyászati osztálya 2024. november 25-én. A kórház Magyarországon egyedülálló kórházi kezdeményezésként elindítja a Sétálj a dokiddal!! elnevezésű programot, amelynek részeként a kórházban dolgozó orvosokkal és szakdolgozókkal lehet együtt mozogni. A sétáknak a Liget projekt részeként megújult Városliget ad helyszínt. MTI/Szigetváry Zsolt
A Bethesda Gyermekkórház belgyógyászati osztálya (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A program célja

a gyermekápolás minőségének további javítása, a gyakorlati képzés megerősítése, valamint a hosszú távú szakdolgozói utánpótlás biztosítása.

A tájékoztatás szerint a program első pillére a skill labor (készségfejlesztő labor) infrastrukturális és eszközfejlesztése, a korszerű – digitális és szimulációs elemeket integráló – tananyagfejlesztés, valamint az ápolói életpályát támogató ösztöndíj- és a rezidens diplomás ápolói programok továbbfejlesztése.

Mint írták, a Bethesda Gyermekkórházban már működő, európai színvonalú skill labor továbbfejlesztése kulcsfontosságú eleme a programnak. 

A cél egy olyan szimulációs infrastruktúra kialakítása és megerősítése, amely biztonságos környezetben teszi lehetővé az ápolói tevékenységhez szükséges manuális, klinikai és döntéshozatali készségek gyakorlását.

A tervezett eszközbeszerzések – köztük egy hiperrealisztikus csecsemő betegszimulátor, EKG-készülék, vénaszúró kar, intramuscularis injekciós szimulátor és több injekciós gyakorlópad – lehetővé teszik a neonatológiai és gyermekápolási ellátás kritikus beavatkozásainak magas szintű oktatását.

A fejlesztés különösen jelentős, mivel ilyen komplex csecsemőszimulátor jelenleg nem érhető el széles körben, hazai képzési környezetben.

A skill labor több szinten is szolgálja a képzést: középfokú szakképzésben az alapápolási készségek (például injekciós technikák, vitális paraméterek mérése), felsőfokú képzésben komplex klinikai szimulációk és teammunka-gyakorlatok valósulnak meg, míg a kórház belső továbbképzéseiben a szakdolgozók új eljárásokat és protokollokat sajátíthatnak el. A program célja, hogy idén és a jövő évben több száz hallgató és szakdolgozó részesüljön strukturált, szimulációs kompetenciafejlesztésben.

A program keretében öt, e-learning rendszerbe integrálható digitális tananyag készül, amelyek a klinikai készségfejlesztést támogatják. A tananyagok fókuszterületei közé tartozik az akut állapotfelismerés és elsődleges ellátás, az injekciós technikák hibafelismeréssel történő gyakorlása, kórképek szimulációja, valamint a speciális gyermekápolási beavatkozások.

Hozzátették: a szakmai készségek mellett kiemelt szerepet kapnak a kommunikációs, etikai és pszichoszociális szimulációk is. Az asszertív orvos-ápoló kommunikáció, a konfliktusos hozzátartozói helyzetek kezelése és a betegedukáció mind olyan területek, amelyek közvetlen hatással vannak a betegbiztonságra és az ellátás minőségére.

A Bethesda Akadémia keretében országos hatókörű, kreditpontot érő, kétnapos online továbbképzés is indul a modern gyermekápolás témakörében. A legalább tíz szakmai területet érintő program standardizált, magas színvonalú tudásanyagot biztosít.

A program harmadik pillére az ápolói életpálya tudatos támogatása. A rezidensdiplomás ápolóprogram célja a frissen végzett szakemberek strukturált intézményi integrációja, míg a diplomásgyermekápoló-ösztöndíj a tanulmányi kiválóság és a szakmai elkötelezettség elismerését szolgálja.

A közlemény idézi Velkey György Jánost, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatóját, aki elmondta, hogy a 2026–2027-es időszakban megvalósuló fejlesztések eredményeként egy integrált, szimulációs és digitális elemekre épülő oktatási rendszer jön létre, amely összekapcsolja az infrastruktúrát, a modern tananyagokat és az életpálya-támogatást.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu