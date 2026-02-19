Átfogó fejlesztési programmal erősíti az ápolói utánpótlást a Bethesda

Átfogó, három pillérre épülő ápolóképzési és életpálya-fejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza a magyar ápolók napjához kapcsolódóan – közölte az intézmény.

A Bethesda Gyermekkórház belgyógyászati osztálya (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A program célja

a gyermekápolás minőségének további javítása, a gyakorlati képzés megerősítése, valamint a hosszú távú szakdolgozói utánpótlás biztosítása.

A tájékoztatás szerint a program első pillére a skill labor (készségfejlesztő labor) infrastrukturális és eszközfejlesztése, a korszerű – digitális és szimulációs elemeket integráló – tananyagfejlesztés, valamint az ápolói életpályát támogató ösztöndíj- és a rezidens diplomás ápolói programok továbbfejlesztése.

Mint írták, a Bethesda Gyermekkórházban már működő, európai színvonalú skill labor továbbfejlesztése kulcsfontosságú eleme a programnak.

A cél egy olyan szimulációs infrastruktúra kialakítása és megerősítése, amely biztonságos környezetben teszi lehetővé az ápolói tevékenységhez szükséges manuális, klinikai és döntéshozatali készségek gyakorlását.

A tervezett eszközbeszerzések – köztük egy hiperrealisztikus csecsemő betegszimulátor, EKG-készülék, vénaszúró kar, intramuscularis injekciós szimulátor és több injekciós gyakorlópad – lehetővé teszik a neonatológiai és gyermekápolási ellátás kritikus beavatkozásainak magas szintű oktatását.

A fejlesztés különösen jelentős, mivel ilyen komplex csecsemőszimulátor jelenleg nem érhető el széles körben, hazai képzési környezetben.

A skill labor több szinten is szolgálja a képzést: középfokú szakképzésben az alapápolási készségek (például injekciós technikák, vitális paraméterek mérése), felsőfokú képzésben komplex klinikai szimulációk és teammunka-gyakorlatok valósulnak meg, míg a kórház belső továbbképzéseiben a szakdolgozók új eljárásokat és protokollokat sajátíthatnak el. A program célja, hogy idén és a jövő évben több száz hallgató és szakdolgozó részesüljön strukturált, szimulációs kompetenciafejlesztésben.

A program keretében öt, e-learning rendszerbe integrálható digitális tananyag készül, amelyek a klinikai készségfejlesztést támogatják. A tananyagok fókuszterületei közé tartozik az akut állapotfelismerés és elsődleges ellátás, az injekciós technikák hibafelismeréssel történő gyakorlása, kórképek szimulációja, valamint a speciális gyermekápolási beavatkozások.