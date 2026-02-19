Takács Péter: Az ápolók igazi hősök

A magyar ápolók napján azoknak mondunk köszönetet, akik rendíthetetlen szeretettel és alázattal állnak a betegek mellett – hívta fel a figyelmet Takács Péter közösségi oldalán.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára bejegyzésében rámutatott, szakdolgozónak lenni életre szóló hivatás, amely minden egyes nap igazi életcélt ad annak, aki vállalja ezt a nemes elköteleződést.

Ők az igazi hősök, akik a legnehezebb pillanatokban is békét hoznak a szívünkbe

– szögezte le.

Emlékeztetett, Magyarország kormánya elkötelezetten dolgozik a szakdolgozói bérek növelésén és az ágazatban dolgozók életkörülményeinek javításán, 2016 óta kilencszer emelték az egészségügyi szakdolgozók – köztük az ápolók – béreit: legutóbb 2024 márciusában mintegy 20 százalékos alapbéremelés lépett életbe, így a szakdolgozók fizetése közel négyszeresére nőtt 2010-hez képest. A kórházi munkakörülmények folyamatos javítása mellett több mint 8,5 milliárd forintból nővérszállókat újítottak meg, bővítettek, illetve építettek – tette hozzá.

Az államtitkár felidézte, tavaly bevezették az otthonteremtési programot, amelyben az ápolók is pályázhatnak egymillió forint támogatásra, új lakásuk törlesztőrészletének összegét is csökkenthetik a támogatásból.

Rámutatott, a biztonság kapcsán nem hallgathatjuk el a már most jól látható veszélyeket sem, egy ideje ugyanis egyre élesebbé válnak a magyar egészségügyet lejárató, zavarkeltő hangok, amelyeknek egyetlen célja van, elterelni a figyelmet arról, hogy a Tisza Párt Ukrajnát úgy támogatná, hogy a magyar emberektől elvett forrásokból magát a háborút finanszírozná.

Lehet dobálózni üres ígéretekkel, de a valóságban mindenki tudja, hogy egy brüsszeli bábkormány az ápolók megélhetését is veszélybe sodorná. Eltitkolt és eltagadott programjuk olyan adóemelést tartalmaz, amely önmagában évi több százezer forinttal csökkentené az ápolók fizetését

– hangsúlyozta.

Takács Péter szerint a Tisza tervei között szereplő, fizetős egészségügyi rendszer pedig azt jelentené, hogy az ápolók bérét a magánbiztosítók profitorientált döntéseire bíznák. Ha ez megvalósulna, a betegek és a szakdolgozók egyaránt veszítenének – szögezte le.