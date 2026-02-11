Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

polgármesterveol. hunagytevelTakács Péterkórházlövöldözés

Takács Péter meglátogatta a kórházban a meglőtt polgármestert

Megműtötték, kórházban lábadozik a nagyteveli elöljáró, akit a polgármesteri hivatalban lőtt fejbe egy idős férfi, súlyos sérülést okozva. A megdöbbentő esetnek nagy visszhangja volt, poltikusok és közéleti szereplők is reagáltak. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára meglátogatta Ornán Sndort a kórházban – tudósított a Vaol.hu.

Magyar Nemzet
Forrás: Veol.hu2026. 02. 11. 12:37
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedden reggel egy 76 éves férfi egy gumilövedékkel töltött gázpisztollyal adott le lövést Orbán Sándor nagyteveli polgármesterre. Az elöljáró súlyosan megsérült, kórházba vitték, ahol meg is műtötték – idézte fel a nem mindennapi esetet a Veol.hu.  

Orbán Sándor polgármester (Fotó: Veol.hu/Facebook/Pápai Iránytű)

A portál arról is hírt adott, hogy a nagyteveli lövöldözés híre megrázta Veszprém vármegyét, településvezetők és közéleti szereplők sora kívánt mielőbbi felépülést a megsebesített polgármesternek.

Jókívánságait fejezte ki Takács Péter államtitkár is, aki a Facebook-oldalán jelezte, hogy meglátogatta az elöljárót a kórházban. 

Meglátogattam a kórházban polgármester urat. Túl van a műtéten, lábadozik. Mindannyian mielőbbi felépülést kívánunk neki!

– írta a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára. 

A döbbenetes lövöldözéssel kapcsolatos legújabb fejleményeket elolvashatja a Veol.hu cikkében.

Az ügy megdöbbentő részleteiről az alábbi cikkünkben számoltunk be:

Borítókép: A lövöldözés helyszíne, a nagyteveli községháza (Fotó: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu