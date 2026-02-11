Takács Péter meglátogatta a kórházban a meglőtt polgármestert

Kedden reggel egy 76 éves férfi egy gumilövedékkel töltött gázpisztollyal adott le lövést Orbán Sándor nagyteveli polgármesterre. Az elöljáró súlyosan megsérült, kórházba vitték, ahol meg is műtötték – idézte fel a nem mindennapi esetet a Veol.hu.
A portál arról is hírt adott, hogy a nagyteveli lövöldözés híre megrázta Veszprém vármegyét, településvezetők és közéleti szereplők sora kívánt mielőbbi felépülést a megsebesített polgármesternek.
Jókívánságait fejezte ki Takács Péter államtitkár is, aki a Facebook-oldalán jelezte, hogy meglátogatta az elöljárót a kórházban.
Meglátogattam a kórházban polgármester urat. Túl van a műtéten, lábadozik. Mindannyian mielőbbi felépülést kívánunk neki!
– írta a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára.
A döbbenetes lövöldözéssel kapcsolatos legújabb fejleményeket elolvashatja a Veol.hu cikkében.
Az ügy megdöbbentő részleteiről az alábbi cikkünkben számoltunk be:
